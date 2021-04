Non c’è ancora una data certa su quando verrà mandata in onda la nuova stagione, però la produzione lavora speditamente, pandemia da Covid-19 permettendo, alla sua realizzazione.

I fan dello show, quindi, potranno presto apprezzare nuovamente Michael C. Hall nei panni del celebre serial killer Dexter Morgan, che per otto stagioni ha tenuto tutti con il fiato sospeso, per arrivare ad un finale che probabilmente non poteva che concludersi nella maniera che i telespettatori conoscono.

In onda dal 2006 al 2013, Dexter si è concluso in modo non certamente apprezzabile per gli appassionati dello show. Come spesso accade, non sono state risparmiate alcune polemiche sul finale da parte dei più scettici, e di coloro che speravano di vedere Dexter Morgan fare scelte diverse.

Ci saranno queste scelte nella nuova stagione?

A tali polemiche ci sarà modo di porre rimedio con la nuova stagione dello show. A quanto pare, infatti, si è ventilata la possibilità che tutto ricominci dal principio: questa infatti è l’idea di fondo che pare essersi concretizzata da parte di chi sta lavorando al progetto del revival.

Ripartire da zero, quindi, ripercorrere tutta la storia di Dexter Morgan e provare a concludere in maniera diversa lo show, cercando un finale differente, evitando che il protagonista, come è già successo, decida di ritirarsi semplicemente a vita privata, dopo aver terrorizzato la Florida con i suoi efferati delitti.

L’analisi del teaser trailer della nuova stagione

Teaser nuova stagione Dexter

L’account Twitter ufficiale della serie su Showtime ha diffuso nelle ultime ore un breve teaser dello show. Sono solo pochi secondi, molto significativi, che introducono la nuova stagione di Dexter, pur non mostrando affatto il volto del protagonista. Sarà stata una scelta voluta? Nel taiser sono ben visibili un ceppo di legno e un’accetta, con sullo sfondo un panorama innevato tutt’altro che rassicurante.

Questi pochi dettagli lascerebbero intendere che molto probabilmente tutto ricomincerà dal punto in cui ogni cosa era finita: Dexter Morgan aveva deciso che la scelta migliore poteva solo essere quella di un auto isolamento, scegliendo di allontanarsi da tutto e tutti, compreso suo figlio, fingendo la propria morte.

Nel teaser trailer lo si sente dire: “Nulla è come tornare alla natura. La mia natura”. Quella di un assassino? Dite la vostra nei commenti!