Finalmente è fuori!

Ecco infatti il primo trailer ufficiale di Diabolik, l’attesissimo film dei Manetti Bros. che porterà sul grande schermo – dopo mesi di attesa a causa della pandemia da Covid-19 -, il leggendario personaggio del fumetto italiano inventato nel 1962 dalle mitiche sorelle Angela e Luciana Giussani.

Il cast del film di Diabolik

Nel film dei Manetti Bros., a interpretare Diabolik è l’attore Luca Marinelli (La solitudine dei numeri primi, Lo chiamavano Jeeg Robot, Una questione privata, Fabrizio De André – Principe libero). L’attrice Miriam Leone (Metti la nonna in freezer, Il testimone invisibile, L’amore a domicilio), invece, è Eva Kant, mentre nel ruolo dell’Ispettore Ginko c’è Valerio Mastandrea (Cresceranno i carciofi a Mimongo, La prima cosa bella, Moschettieri del re – La penultima missione). A completare il nutrito cast ci sono anche Alessandro Roja (Romanzo criminale – La serie, Ma cosa ci dice il cervello, Si muore solo da vivi), Serena Rossi (Il primo giorno di primavera, Ammore e malavita, Mina Settembre), Claudia Gerini (Viaggi di nozze, Tutti gli uomini del deficiente, A casa tutti bene) e Roberto Citran (A cavallo della tigre, Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, Chiara Lubich – L’amore vince tutto).

Le tante apparizioni di Diabolik sul grande schermo

Non è la prima volta che Diabolik si misura con il cinema. Si tratta, infatti, di un tentativo già fatto in passato, e nel 2021, per la seconda volta nella storia dopo il fim Danger Diabolik diretto nel 1968 dal regista Mario Bava (La ragazza che sapeva troppo, 5 bambole per la luna d’agosto, La casa dell’esorcismo) -, ecco il nuovo progetto di far conoscere anche ai fruitori delle sale cinematografiche un personaggio controverso, seppure molto amato da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo grazie ai fumetti pubblicati dalla casa editrice milanese Astorina.

La locandina del film Diabolik dei Manetti Bros

La trama del film di Diabolik

Molto poco, fino a questo momento, è dato sapere sulla trama di Diabolik. Il film, a quanto si sa, è l’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. Ambientato nella città immaginaria di Clerville a fine anni ’60, il film segue le avventure di Diabolik, ladro spregiudicato dal volto misterioso, che ha messo a segno l’ennesimo colpo, sfuggendo alla polizia sulla sua splendente Jaguar E-type.

A conquistare l’attenzione di Diabolik sarà la bellissima Eva Kant, un’ereditiera arrivata in città con un gioiello di grande pregio, il famoso diamante rosa. Nel tentativo di rubare la preziosa pietra, Diabolik rimarrà stregato dalla seducente donna. Questa volta però l’Ispettore Ginko, aiutato dalla sua squadra, ha messo a punto un infallibile piano per intrappolare l’abile ladro.

Riuscirà Diabolik a farla franca anche questa volta?

Il personaggio di Diabolik nel fumetto

Le sorelle Giussani crearono Diabolik ispirandosi a un fatto di cronaca nera avvenuto nella città di Torino nel 1958, quando in via Fontanesi fu trovato il cadavere di un uomo brutalmente ucciso: l’assassino disseminò la scena del crimine di indovinelli ed enigmi e si firmò Diabolich.

Oltre che dalla realtà, inoltre, le sorelle Giussani trassero ispirazione anche dalla letteratura, in particolare quella francese, e nello specifico da altri due celebri criminali come Fantomas – di cui secondo una vecchia storia Diabolik era il figlio segreto, salvato da un naufragio che aveva ucciso la sua famiglia – e Lupin, come lui mago dei travestimenti ma da cui Diabolik si distingue per la sua crudele spietatezza, assente nel ladro gentiluomo francese.

Il personaggio di Diabolik è inizialmente un ladro molto spietato, un assassino che riesce quasi sempre a portare a compimento i suoi piani criminali. Fidanzato inizialmente con Elisabeh Gay incontra poi la meravigliosa e malvagia Eva Kant, che diverrà la sua compagna di vita oltre che sua fidatissima complice.

I due ladri derubando senza scrupoli ricche famiglie, banche o altri personaggi arricchitisi a loro volta spesso in maniera illecita; con i proventi delle rapine si garantiscono una vita agiata, oltre a finanziare nuovi e complessi piani criminosi. Col tempo il personaggio acquisirà una sua morale diventando più umano ma sempre rimanendo un criminale; anche la sua spalla, Eva Kant, evolve col tempo divenendo da amante sottomessa a complice indispensabile.

La data di uscita di Diabolik

Il film Diabolik, a cui si è lavorato nei mesi scorsi, è stato lungamente atteso e più volte rimandato a causa della pandemia, debutterà finalmente nei cinema italiani il 16 dicembre 2021 con 01 Distribution. I Manetti hanno scritto la sceneggiatura assieme a Michelangelo La Neve e Mario Gomboli. Il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.