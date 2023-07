La canzone originale è presente nell’album deluxe del 2023 di Kahan, intitolato ‘Stick Season (We’ll All Be Here Forever)‘. All’inizio dell’anno, il cantautore folk Noah Kahan ha lanciato l’edizione deluxe del suo album di successo del 2022, Stick Season. Questa versione ampliata dell’album, intitolata Stick Season (We’ll All Be Here Forever), include sette nuove canzoni. Una di queste, “Dial Drunk“, è diventata subito una delle preferite dei suoi fan. Proprio ieri, Kahan ha deciso di rilasciare una versione aggiornata del brano, con la partecipazione di Post Malone, che ha già raggiunto subito posizioni importanti nelle classifiche musicali.

“La reazione a Dial Drunk è stata incredibile e travolgente”, ha scritto Kahan su Instagram. “Non so mai quando o perché una canzone avrà successo, ma vedere il significato e il legame che avete trovato in questo brano mi ha ispirato come mai prima d’ora. Potete solo immaginare la mia sorpresa e l’emozione quando Post mi ha detto che non solo voleva cantarla, ma scrivere anche un suo verso”.

Nella nuova versione di “Dial Drunk”, il primo verso e il ritornello, cantati da Kahan, rimangono pressoché invariati. Nel verso, Kahan chiama la sua ex in stato di ebbrezza per dirle apertamente quello che pensa, e non gli importa se ciò è giusto o sbagliato.

Mi sto ricordando che ho promesso di dimenticarti

Ma sta piovendo e ti sto chiamando ubriaco

E il mio rimedio sta offuscando la tua prospettiva

Quindi non mi sto assumendo alcuna colpa

Nel ritornello, l’ubriachezza di Kahan è diventata un disturbo pubblico, ma nemmeno un arresto riesce a far rispondere la sua ex al telefono.

Non mi piace che quando mi hanno messo in macchina

Ho dato il tuo nome come contatto d’emergenza

Tesoro, ha squillato e squillato, persino i poliziotti pensavano che fosse sbagliato da parte tua attaccare il telefono

Il cambiamento arriva nel secondo verso, dove interviene Post. Anche Post sta creando così tanto caos che i poliziotti sono costretti a intervenire. Non usa la sua unica chiamata per chiamare la sua ex, ma l’esperienza gli ricorda comunque lei.

Parlando dell’ultima volta che ero nel retro di una macchina della polizia, mi sono innamorato

Nella canzone praticamente Kahan sembra voler comunque riallacciare i rapporti con la sua ex ma quest’ultima non sembra proprio riconsiderarlo.

Collaborare con Post Malone per “Dial Drunk” è stato un grande momento per Kahan, che era un fan di Post Malone sin dal suo debutto.

“Ascolto Post Malone da quando è uscito White Iverson, ho persino fatto una cover di Congratulations proprio quando la mia carriera stava iniziando”, ha scritto su Instagram.