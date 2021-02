Dietro i suoi occhi è una miniserie tv britannica diretta da Erik Richter Strand che va in onda su Netflix. La prima stagione, tratta dall’omonimo romanzo di Sarah Pinborough, è composta da sei episodi ed è prodotta da Left Bank, proprio come The Crown.

Il cast vede, su tutti, un nome importante come quello di Eve Hewson, figlia del cantante Bono, che vestirà i panni di Adele. Poi troviamo Simona Brown come Louise, l’attore Tom Bateman sarà David, mentre Robert Aramayo interpreta Rob. Le riprese si sono svolte tra giugno ed ottobre 2019 a Londra ed in Scozia. Protagonista della serie tv sarà un triangolo amoroso dal risvolto thriller con continui colpi di scena, una trama accattivante e che lascia con il fiato sospeso.

La trama di Dietro i suoi occhi

Il matrimonio tra David (psichiatra) e Adele viene messo alla prova da Louise, affascinante donna e mamma single che entra nella loro vita poiché è la segretaria di David. L’uomo cede subito alle sue avance iniziando con lei una relazione extraconiugale. Al tempo stesso, però, anche Adele inizia un rapporto di amicizia con Louise senza dire nulla al marito. Tuttavia, non si tratta della classica storia di tradimenti, ma di una storia con risvolti psicologici che la rendono diversa dalle altre. Soprattutto per quanto riguarda il finale che sarà molto coinvolgente ed in grado di lasciare i telespettatori senza parole.

