Noah Centineo, attore di Miami classe 1996, è diventato famoso per aver vestito i panni di Peter Kavnsky in Tutte le volte che ho scritto ti amo e nei sequel P.S. Ti amo ancora e Tua per sempre, ma anche per essere stato Jamey nel film Sierra Burgess è una sfigata ed aver preso parte a tre stagioni della serie televisiva The Fosters.

Molto amato dal pubblico femminile sia per il suo aspetto fisico da bravo ragazzo, ma anche per il suo talento, conta su una carriera in ascesa e che presto lo vedrà nuovamente protagonista proprio su Netflix. Sappiamo, infatti, che sarà il personaggio principale di uno spy drama che andrà in onda sulla piattaforma di streaming. Al momento non è ancora stato reso noto il titolo (anche se Deadline afferma che sarà Graymail, ma non è stato confermato), però quello che è sicuro è che vedremo Noah in un ruolo diverso. Dimenticatevi l’adolescente gentile, qui vestirà i panni di un giovane avvocato della CIA che si trova intrappolato nel potere politico internazionale quando una risorsa precedente minaccia di rivelare la natura della sua relazione a lungo termine con l’agenzia a meno che non venga esonerata da un grave crimine.

L’attore Noah Centineo torna su Netflix

La serie tv è creata da Alexy Hawley, già creatore di The Rookie e Castle. Per ora non conosciamo gli altri nomi del cast ne quando inizieranno le riprese o uscirà la serie, ma sappiamo che la prima stagione sarà formata da otto episodi. Tuttavia, le novità non finiscono qui. Noah Centineo sarà anche il produttore esecutivo al fianco di Alexi Hawley, Doug Liman, David Bartis e Gene Klein. Un bel passo in avanti per la carriera dell’attore!

E a te piace Noah Centineo? Lo hai seguito nella trilogia di Tutte le volte che ho scritto ti amo? Ti aspettiamo nei commenti!