Non importa da che parte del mondo vieni, ciò che conta davvero è sfruttare le tue doti, unirle a quelle di altri e generare arte.

E per intenderci, con il termine “arte” mi riferisco al brano protagonista del nostro articolo di oggi, dal titolo “Good for you” e disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire dalla data odierna, venerdì due Febbraio 2024.

Perché sì, dietro questa canzone ci sono diversi nomi: in primis Dimitri Vegas & Like Mike, duo belga formato dai fratelli di musica e di sangue Dimitri e Michael, ma anche i Goodboys, altro duo musicale di origini questa volta britanniche e composto da Ethan Shore e Joshua Grimmett.

Ma non è finita qui! “Good for you” porta infatti pure la firma dei Chapter and Verse, gruppo proveniente dal Regno Unito.

Bando però ora alle ciance: se volete scoprire di cosa parla “Good for you“, qui di seguito andremo ad analizzarne il significato del testo.

Significato di “Good for you”

Questo brano narra di un bisogno di vicinanza a lungo rimasto insoddisfatto, che tuttavia alla fine riesce ad essere colmato (“Hai aspettato tutta la notte me, perché ti facessi compagnia, sì, potrei essere qualcosa di buono per te“), grazie alla presa di consapevolezza che le cose possono funzionare, se solo lo si vuole davvero da ambo le parti (“Possiamo continuare a farlo funzionare, ragazzo“).