“Dimmi che c’è” di thasup insieme a Tedua è il nuovo singolo che arriva dopo l’album “Carattere speciale”. L’artista senza faccia, anche se su Instagram è appena apparso metà viso, lancia una sorta di canzone-lettera con il messaggio: “Non sarai solo mai, sai che hai me”.

“Non m’importa (ah ye), Fra, di fare la star (uh ye) perchè so’ un tipo normale che vorrebbe parlare alla gente solo grazie alla musica” recita il testo del brano, pubblicato, oggi, Venerdì 17 Marzo 2023.

La traccia, che arriva dopo i successi di “!ly” e “r()t()nda”, è realizzata in collaborazione con il rapper genovese Tedua.

A soli 21 anni, thasup conta oggi due album all’attivo e oltre 2,5 miliardi di stream totali (audio e video) per un totale di 18 dischi d’oro e 52 di platino.

Il significato di “Dimmi Che C’è” di thasup e Tedua

“Dimmi Che C’è” di thasup parla di un’amicizia o di una relazione amorosa dove una persona cerca di capire il motivo per cui l’altra è triste e in difficoltà, promettendo di stare al suo fianco e di non giudicarla.

La canzone racconta anche la sensazione di sentirsi persi e confusi nella vita, ma con la speranza di poter contare sul sostegno dell’altra persona.

Il comunicato stampa del singolo annuncia che, direttamente dalla luna, thasup attraversa l’atmosfera e arriva per la prima volta sulla terra. Qui il senso di spaesamento di chi ha lasciato il proprio habitat naturale è accompagnato dalla curiosità di scoprire l’ignoto, di entrare a contatto con una realtà vista fino a quel momento da una prospettiva diversa.

Ed è qui che, anche se la sua bussola è rotta, thasup trova un compagno di viaggio, l’artista multiplatino Tedua.

Il testo di “Dimmi Che C’è” di thasup e Tedua

Runnin’ through my head

You feel me?

Runnin’ through my head

Ouh, mhm

Dimmi che c’è cerco il motivo

per cui sei sad sai che lo dirò

giuro a nessuno mai mai

io anche mi chiudo sai ma dai ormai

dimmi che c’è sei un po’ in bilico

tra i perché credi di essere il primo

nah nah nah nein

non sarai solo mai sai che hai me

Giuro che sarò qua (anche)

anche se c’ho il cuore a metà (ah se)

Non m’importa (ah ye)

Fra di fare la star (uh ye)

Perché so’ un tipo normale che vorrebbe parlare

Alla gente solo grazie alla musica

Okay, ora non posso stonare

Ci posso provare, ma ora non va, yeh

Yeh, yеh, yeh

Chiedo se c’è da fumarе

Così non porto il tempo con “se”

“Avrei potuto” o “semmai”

Bungee jumping con le pare e lo stress

Ma tu dillo a me

Dimmi che c’è, cerco il motivo

Per cui sei sad, sai che non lo dirò

Giuro a nessuno mai, mai, mai, ma-mai

Io anche mi chiudo sai, ma dai, ormai

Dimmi che c’è, sei un po’ in bilico

Tra i perché, credi di esse’ il primo, oh-oh

Nah, nah, nah, nah, nein

Non sarai solo mai, sai che hai me

Un filosofo un po’ tossico

Arrossirò il giorno che mi dirai: “No”

Contro ogni fottuto pronostico

Non posso più far finta di star bene come un comico

Il tuo tipo ideale sarà certamente il prossimo

No corrono a piedi i desideri

Trovano sempre dei problemi

Andando sopra ai grattacieli di New York

Perché mi cambi gli emisferi

E vedi i lampi ancora accesi

Dentro al cielo dei pensieri

Ma lo smog offusca l’alba

L’ansia mi bussa alla mia porta

Tu stai lì come una volta

La mia bussola è rotta e la mia rotta non è giusta

Il cervello adesso è stretto in un cranio che pulsa

Ma se ti fidi

Dimmi che c’è, cerco il motivo

Per cui sei sad, sai che non lo dirò

Giuro a nessuno mai, mai, mai, ma-mai

Io anche mi chiudo sai, ma dai, ormai

Dimmi che c’è, sei un po’ in bilico

Tra i perché, credi di esse’ il primo, oh-oh

Nah, nah, nah, nah, nein

Non sarai solo mai, sai che hai me

