Diodato è un cantautore di Aosta classe 1981. Si tratta di uno dei nomi della musica pop più amati nel nostro paese. Il vero successo a livello nazionale, e non solo, lo ha ottenuto nel febbraio del 2020 quando ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore che gli ha permesso di portare a casa un’importante vittoria.

Purtroppo poi è subentrato il Covid con il conseguente lockdown e tutto il mondo che si è fermato quindi Diodato non ha potuto prendere parte all’Eurovision Song Contest, ma nonostante questo è andato avanti con la sua carriera che lo ha portato ad essere ancora più amato di prima. Voce di brani come Che vita meravigliosa, Fino a farci scomparire, Un’altra estate, L’uomo dietro il campione, Quello che mi manca di te fino a La lascio a voi questa domenica ed E allora faccio così per citarne alcuni. Ed oggi Diodato è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Così Speciale che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano arriva a distanza di tre anni dall’album Che vita meravigliosa che ha regalato al cantante molti successi e gli ha permesso di togliersi molte soddisfazioni. Inoltre, il nuovo singolo porta lo stesso titolo del suo nuovo album che è atteso per il 24 marzo e che sarà composto da dieci brani inediti.

Diodato sul palco dell’Ariston

Il significato di Così speciale

Così Speciale, il nuovo singolo di Diodato, è una ballad tipica del cantautore dove i protagonisti sono, ovviamente, il pianoforte e la sua voce con la voglia di raccontare e di farci emozionare. Diodato canta la consapevolezza e la certezza di aver vissuto un qualcosa di importante con le parole che, però, parlano di un tempo ormai che è passato. Tutto questo mentre lui osserva da una finestra i momenti più importanti della sua vita che sembrano essersi cristallizzati.

Nel frattempo Diodato è pronto per il tour che lo vedrà protagonista e che lo porterà in giro per l’Italia, ma non solo visto che ci sono anche alcune date europee importanti. Si inizia il 15 aprile a Padova per poi concludersi il 27 luglio a Roma. Nel mentre, però, farà tappa anche a Milano, Torino, Bologna, Madrid, Berlino, Parigi, Amsterdam e Praga.

E tu sei un fan di Diodato? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Così Speciale? Ti aspettiamo nei commenti!