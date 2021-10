Chi non conosce il famoso parco divertimenti Disneyland? Quasi tutti hanno sognato di andarci, d’altronde si tratta di un sogno per grandi e per piccini tanto da essere stato definito il luogo più magico della terra. Nato nel luglio del 1955 ad Anaheim (California) è l’unico parco a tema Disney costruito per volere di Walt Disney, da non confondere con Disneyland Paris e gli altri parchi Disneyland sparsi per il mondo.

Per questo motivo Disney+ ha deciso di giocare in casa e di far uscire un film sulla creazione di Disneyland. Come sappiamo, Disney+ sta raggiungendo importanti traguardi con il suo pubblico che aumenta giorno dopo giorno ed ha intenzione di proseguire su questa linea con lavori in grado di attirare l’attenzione del pubblico tramite titoli inediti, ma anche titoli del passato che tornano in auge. Ed ecco la decisione di produrre un film sulla nascita di Disneyland. A darne la notizia ufficiale è Deadline. A dirigerlo sarà David Gordon Green, mentre la sceneggiatura sarà affidata ad Evan Spiliotopoulos (già noto per aver realizzato la sceneggiatura de Il libro della giungla 2). Il film su Disneyland sarà prodotto da Cavalry Media con Jason Reed, Matt DelPiano e Dana Brunetti nei panni dei produttori ufficiali.

Il logo di Disney+

Nel nuovo film su Disneyland scopriremo importanti retroscena della sua costruzione e momenti inediti come i vari tentativi della Walt Disney per riuscire nell’impresa. Sicuramente sarà un successo. È sufficiente pensare che Saving Mr Bank, film uscito nel 2013 e che vede protagonista il creatore della Disney, è stato nominato per un Oscar ed ha incassato poco meno di 120 milioni di dollari in tutto il mondo. Il nuovo lavoro non ha ancora un titolo, ma ovviamente sarà disponibile in streaming su Disney+ nel momento in cui uscirà, si pensa entro il prossimo anno. Nel frattempo c’è molta curiosità e si vuole scoprire chi vestirà i panni di Walt Disney. Sarà ancora Tom Hanks come in Saving Mr Bank? Per il momento non ci è dato saperlo, ma presto avremo ulteriori particolari.

E tu sei mai stato a Disneyland? Cosa ne pensi di questa decisione di Disney+ di produrre un film su uno dei luoghi più amati da grandi e piccini? Ti aspettiamo nei commenti!