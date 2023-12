Uno degli obiettivi delle piattaforme di streaming è quello di riuscire a prevalere sui diretti avversari. Per poterlo fare c’è bisogno di essere competitivi e di portare sul piccolo schermo titoli in grado di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico.

Lo sa bene Disney + che è al lavoro per poter superare concorrenti dal calibro di Netflix e di Amazon Prime Video. Per farlo ha deciso di abbassare il costo dell’abbonamento mensile introducendo la pubblicità, ma in questo modo dando la possibilità ai nuovi utenti di usufruire del suo servizio di streaming pagando 5,99 euro al mese. Ed inoltre è pronto per garantire ai suoi abbonati titoli sempre più all’avanguardia con l’arrivo del nuovo anno.

Tra i titoli in arrivo c’è Balenciaga, una serie tv che farà il suo debutto su Disney + il prossimo mese, precisamente il 19 gennaio e che ci racconta la storia di Cristòbal Balenciaga, prima di diventare uno dei volti più amati ed ammirati del mondo della moda a livello mondiale. La serie tv è attesa con ansia perché ci permetterà di conoscere al meglio uno degli stilisti più iconici di sempre. Creata da Lourdes Iglesias, da Jose Mari Goenaga e da Jon Garano ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo targato Disney. A vestire i panni del protagonista sarà Alberto San Juan che è pronto per interpretarlo soprattutto con il suo essere sempre molto riservato (nel corso della sua vita, infatti, ha rilasciato rare interviste) ed a tal proposito l’attore ha rivelato che:

Lo stilista Cristobal Balenciaga

“Partecipare a questo progetto è un onore. Per il personaggio, la sceneggiatura, i registi ed il team in generale. È una sfida per tutti. Come lo è sempre, ma questa volta un po’ di più. È quasi come girare tre film in quattro mesi, in diverse lingue e con un intervallo di alcuni decenni tra l’inizio e la fine”.

Balenciaga è stato definito come l’architetto dell’haute couture da nomi dal calibro di Coco Chanel o Hubert de Givenchy con una vita dedita al lavoro per potersi sempre perfezionare e non deludere mai i suoi clienti. La serie tv ci racconta la sua storia da quando, figlio di una sarta e di un pescatore, è riuscito a farsi un nome grazie al suo talento naturale, al costante lavoro, ma anche grazie al fiuto per gli affari. Una serie tv che ha tutti i presupposti per essere un capolavoro: è sufficiente pensare che ci parlerà del periodo dalla guerra civile spagnola fino agli anni ’70 e che è stato girato in oltre 90 set passando da città spagnole come Madrid o i Paesi Baschi fino ad arrivare in città francesi come Tolosa, Parigi e Bordeaux.

Inoltre, la serie tv su Balenciaga potrà contare su un cast di tutto rispetto con Belen Cuesta nei panni di Fabiola de Mora y Aragon, Josean Bengoetxea in quelli di Nicolas Bizkarrondo e Cecilia Solaguren in quelli di Virgilia Mendizabal. Inutile dirlo, c’è grande attesa per il suo arrivo sul piccolo schermo perché, finalmente, si potrà conoscere la storia di questo genio artistico e soprattutto si potrà capire quanto abbia lottato per arrivare ad essere in alto.

E tu conosci Balenciaga? Seguirai la serie tv su Disney + per conoscere meglio la sua storia? Ti aspettiamo nei commenti!