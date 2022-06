Disney + è sempre più inarrestabile ed è alla ricerca di nuovi titoli in grado di attirare l’attenzione di un pubblico sempre maggiore e poter vincere, così, la concorrenza dei diretti avversari come Amazon Prime Video e Netflix (che nel frattempo ha perso, in poco tempo, oltre 200mila abbonati).

Per questo motivo, è in arrivo Ms. Marvel, ovvero una serie tv su una nuova supereroina attesa tra due giorni, ovvero per mercoledì 8 giugno, idrata da Bisha K. Ali. La protagonista di Ms. Marvel sarà Kamala Khan, ma conosciamola meglio. Si tratta di una ragazza di 16 anni che ama i videogiochi, ha origini americane e pakistane ed attira l’attenzione soprattutto poiché è la prima eroina di fede islamica. Ancora nessuno lo sa, ma il futuro di tutti sarà nelle sue mani. La tipica ragazza nerd che ama scrivere le fan fiction, è dotata di un’immaginazione smisurata quando si tratta del mondo dei supereroi (soprattutto di Captain Marvel), ma poi a scuola ed a casa diventa completamente invisibile. Tuttavia, la sua vita è destinata a cambiare totalmente e per sempre quando troverà un bracciale che appartiene alla sua famiglia e che le permetterà di ottenere quei superpoteri degli eroi che ha sempre desiderato fin dalla più tenera età. E per chi si chiedesse la collocazione temporale dello show, è presto detto e lo svela Sana Amat, ovvero la scrittrice e produttrice di Ms. Marvel:

“Penso che in questo momento non abbiamo messo un numero ufficiale su quanti anni sono passati da Endgame. Non posso dirtelo con certezza perché sarebbe errato. Sento che sono passati uno o due anni (da Avengers: Endgame), qualcosa del genere, ma in realtà non lo ricordo in particolare. Ma ce l’abbiamo nella nostra sequenza temporale”.

Kamala Khan, la protagonista di Ms Marvel

Il ruolo della protagonista sarà interpretato da Iman Vellani, attrice nata in Pakistan, ma di nazionalità canadese classe 2002. Mentre nel cast di Ms. Marvel troveremo anche Rish Shah, Yasmeen Fletcher, Matt Lintz, Mohan Kapur, Zenobia Shroff, e Saagar Shaikh. Sei episodi attesi con ansia con il produttore che dichiara:

“Era quindi inevitabile che quando è arrivata in scena Disney+ abbiamo colto l’occasione di raccontare la sua storia in sei episodi e poi la porteremo in un film. Sono così orgoglioso di portare nuovi personaggi sullo schermo. Penso sia importante. Voglio che le persone che non avevano mai pensato di guardare una produzione della Marvel lo facciano con questa e poi decidano di recuperare tutte le altre”.

E tu sei un fan di queste serie tv sui supereroi? Seguirai Ms. Marvel su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!