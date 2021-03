Dalla piattaforma di streaming Disney+ arrivano buone notizie: stanno per arrivare nuove funzionalità, tutte da scoprire e da godere insieme a tutta la famiglia.

E’ doveroso sottolineare che per il momento nulla è stato ancora confermato, né ufficializzato, ma dal momento che lo streamer della Disney è in costante crescita, la cosa potrebbe avere un senso. Proprio ultimamente, infatti Disney+ si è arricchito di un nuovo canale, ad esempio, Star, così come ha acquisito decine e decine di titoli provenienti da produzioni 20th Century Studios, Hulu, ABC e molto altro.

Insomma Disney+ è in costante crescita, e ben presto ne vedremo davvero delle belle.

Quali sono le possibili nuove funzionalità di Disney+?

Da quanto dichiarato da What’s on Disney Plus, sono in arrivo nuove funzionalità che sfrutteranno le nuove tecnologie. Pare infatti che sia stato depositato un nuovo brevetto chiamato “Rendering di immagini su Cloud per arricchimento del flusso video“, una frase che, ad essere sinceri, sembra promettere davvero tanto!

Potrebbe trattarsi di nuovi contenuti interattivi, con aggiunta di giochi, quiz o sondaggi, o ulteriori aggiornamenti per ESPN+ che però, ricordiamo, per il momento non sono disponibili nel nostro Paese, ma solo sul canale sportivo dello streamer americano.

Ad ogni modo, anche se le nuove funzionalità non arriveranno subito a noi, è interessante vedere la crescita di Disney+, immaginando il momento in cui tutto verrà reso accessibile anche in Italia. Difatti i nuovi modelli di tv sono tutti programmati per ricevere nuove funzionalità che sfruttano le ultime tecnologie. Sarà questione di tempo, e avremo nuovi modi di intrattenimento per tutta la famiglia.

E tu cosa ne pensi di queste nuove funzionalità in arrivo su Disney+? Ti piacciono le novità o resti più fedele alla tradizione? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.