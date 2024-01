Non ne ha mai fatto un mistero ed ora Disney + è pronto per far diventare realtà i suoi obiettivi più ambiziosi. Sappiamo che si tratta di uno dei colossi dello streaming insieme a Netflix e ad Amazon Prime Video e che vuole prevalere sempre di più sui diretti avversari.

Per questo motivo la piattaforma di streaming ha preso alcune iniziative volte ad avere un numero sempre maggiore di abbonati. La prima è quella dell’introduzione di un piano di abbonamento con la pubblicità: certo non è sempre bello essere interrotti mentre si guarda un film o una serie tv da uno spot pubblicitario, ma in questo modo si abbatte il costo dell’abbonamento mensile che scende a soli € 5,99 mensili. La seconda, invece, è quella di offrire agli abbonati ed ai futuri spettatori un catalogo ricco e vario con titoli che possono soddisfare le richieste della maggior parte dei telespettatori. Una delle cose che piace maggiormente della piattaforma di streaming è la possibilità di vedere alcuni titoli Disney sul piccolo schermo subito dopo il loro debutto nelle sale cinematografiche: non tutti, infatti, amano andare al cinema e preferiscono vedere i nuovi lavori direttamente dalla loro casa.

Il logo di Star, il nuovo servizio di Disney+

Tutte novità che hanno le carte in regola per essere un successo e per portare Disney + ad ad avere 205 milioni di abbonati da qui al 2028 superando, di ben tre volte, i numeri di Netflix. A darne la notizia ed a fare queste previsioni è OnlyAccounts.io che ha rivelato come oltre l’85% degli abbonati di Disney + utilizzerà il piano con la pubblicità entro il 2028. Anche Netflix offre lo stesso piano ad un costo inferiore, pari ad € 5,49 mensile, ma nonostante questo pare che non avrà il medesimo successo poiché i classici ed i capolavori della Disney attirano maggiormente il pubblico. Inoltre, c’è una differenza sostanziale nella gestione dei piani con la pubblicità: Disney +, infatti, li gestisce in maniera diversa tra le varie nazioni, cosa che invece non fa Netflix. Nel report ufficiale si legge:

“Poiché gli abbonati a Disney + nella maggior parte dei mercati si convertono automaticamente al nuovo livello ibrido, è previsto che la piattaforma raggiunga 205,5 milioni di abbonati entro il 2028, ovvero più dell’85% totale. I dati di Digital Tv Research mostrano che il più grande rivale di Disney +, ovvero Netflix, è molto indietro rispetto a questi numeri”.

Ed è sufficiente dare un’occhiata nel mondo virtuale per notare come Disney + sia in grado, davvero, di attirare maggiormente l’attenzione. Certo, anche Netflix ci sta provando con nuovi titoli e nuovi generi da aggiungere al suo catalogo, ma niente e nessuno potrà mai competere contro la grandezza della Disney che ha tenuto compagnia a grandi e piccini. Saranno davvero gli ultimi anni del successo di Netflix? Non ci resta altro che aspettare e vedere se poi lo scettro d’oro spetterà a Disney +, ma le previsioni sembrano davvero non avere dubbi.

E tu sei abbonato a Disney +? Quale piattaforma di streaming preferisci tra quelle presenti? Ti aspettiamo nei commenti!