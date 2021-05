A poco più di un mese dall’uscita di Loki, Disney+ sorprende tutti e decide di anticipare la data di uscita. Certo, si tratta di un anticipo minimo di soli due giorni che dall’11 giugno vedrà uscire la serie tv il 9 giugno, ma che comunque fa parlare.

In questo modo Disney+ continua a dimostrarsi un degno avversario dei suoi diretti concorrenti come Netflix e Prime Video ed ora il pubblico è impaziente di assistere alla messa in onda di Loki. La serie tv statunitense è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, ovvero il dio degli inganni e dell’astuzia. A vestire i panni di Loki sarà, ancora una volta, Tom Hiddleton, ma nel cast troviamo anche Owen Wilson, Sophia Di Martino e Richard Grant. Ad annunciare la decisione di anticipare l’uscita è stato proprio il protagonista Tom Hiddleton che, tramite un video pubblicato su Youtube dalla Marvel Entertainment, ha rivelato che:

“I mercoledì sono i nuovi venerdì”.

Il protagonista di Loki

D’altronde non c’è da stupirsi. Loki ci ha sempre dimostrato di essere in grado di regalarci colpi di scena e così farà anche con questa serie tv. La prima stagione sarà composta da sei episodi: ne uscirà uno alla volta, appuntamento fisso il mercoledì a questo punto. Nel frattempo, tuttavia, si è già al lavoro per la seconda stagione poiché alla Marvel sono già consapevoli del fatto che Loki sarà un successo ed il pubblico vorrà continuare a seguire le sue avventure.

Ed a te piace Loki? Seguirai la serie tv su Disney+? Ti aspettiamo nei commenti!