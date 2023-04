Matteo Schiavo, da tutti noi conosciuto semplicemente come Dj Matrix, è un disc jockey di Schio classe 1987. Fin dalla più tenera età cresce con la passione per la musica ed inizia a suonare il pianoforte. Dopo anni di gavetta, arriva il vero e proprio successo nel 2009 con il brano La tipica ragazza italiana che, ancora oggi, fa cantare i più e lo porta a diventare una voce molto popolare soprattutto tra i più giovani.

Voce di brani come Penso a te, Dimmi che mi ami, Io con te tu con me, Sarà perchè ti amo fino a Non mi diverto, Coro azzurro e Con noi ballano tutti per citarne alcuni. Ed oggi Dj Matrix è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 14 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Equatore che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. E Dj Matrix non sarà da solo sulle note di Equatore, ma sarà accompagnato dalla voce di Ginevra Lamborghini, sorella minore della più famosa Elettra.

Il disck jockey Dj Matrix

Il significato di Equatore

Equatore, il nuovo singolo di Dj Matrix e Ginevra Lamborghini, si prepara a diventare uno dei tormentoni della prossima estate. Ormai è il periodo giusto per iniziare a pubblicare canzoni che poi ci terranno compagnia durante le vacanze e loro lo sanno bene. Infatti si tratta di un brano fresco ed accattivante che ricorda il tipico sound dei tormentoni estivi con un forte sapore esotico. La voglia di avventura in Equatore è la vera protagonista. Nel frattempo, il nuovo singolo è già diventato virale su Tiktok.

I fan di Dj Matrix sperano che il loro idolo possa tornare presto ad esibirsi live per poter cantare insieme a lui tutti i suoi successi fino alla più recente Equatore. Mentre Ginevra Lamborghini, reduce dall’avventura al Grande Fratello Vip, ha deciso di tornare al suo primo vero amore: la musica.

