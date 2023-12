“Doggy Style” racconta la storia di un gruppo di cani che si uniscono per vendicarsi di un uomo che aveva abusato di uno di loro.

“Doggy Style” è una commedia un po’ piccante e sicuramente non adatta ai bambini.

Il film è stato diretto da Josh Greenbaum e scritto da Dan Perrault. Ha molti attori famosi che prestano la voce ai personaggi dei cani. La storia principale segue Reggie, un cane giovane e felice, abbandonato dal suo padrone Doug, che non lo voleva tra i piedi. Doug ha preso Reggie solo per fare un dispetto alla sua ex-ragazza, che amava Reggie.

Anche se il film cerca di far ridere, la cattiveria di Doug verso Reggie è davvero brutta da vedere. Reggie pensa che Doug lo ami, ma non è vero. Questo rende la storia triste.

Reggie incontra poi Bug, un cane di città con un carattere forte, doppiato da Jamie Foxx. Bug non si fida degli umani. Reggie e Bug diventano amici e cambiano la vita l’uno dell’altro.

Con il supporto di altri cani randagi come Hunter e Maggie, Reggie capisce che Doug è davvero cattivo. I cani pianificano così di tornare a casa di Doug per vendicarsi… vogliono strappare l’uccello di Doug a morsi.

Nel film, i cani vivono diverse avventure e situazioni divertenti. Ci sono scene di festa con pizza e birra, momenti di confusione con fuochi d’artificio, e persino una scena dove i cani pianificano una fuga dal canile facendo 2 tonnellate di cacca. Anche se alcune parti del film sono esagerate o un po’ scioccanti, altre sono più dolci e mostrano i cani in momenti di vita quotidiana. Per esempio, c’è una scena dove i cani cercano il posto giusto per dormire girando in tondo, cosa che farà sorridere chi ha un cane.

Il film ha anche momenti dove i cani parlano tra loro. Ovviamente vengono usate animazioni speciali per far muovere le bocche dei cani. Questo li rende più simili a persone e li fa sembrare come se davvero parlassero. Parlano di cose come il marcare il territorio e il perché gli umani raccolgono i bisogni dei loro cani (spoiler: per fare la cioccolata), facendo battute su argomenti che normalmente non si sentono in un film.

“Doggy Style” prova a essere un film diverso, con un’idea nuova. Però, l’idea di animali che fanno cose da adulti non è completamente nuova. Molti anni fa, nel 1972 per la precisione, era stato rilasciato un film chiamato “Fritz il gatto” che aveva un’idea simile, ma era ancora più spinto e audace.

Vorrei fare i complimenti ai trainer degli animali che hanno lavorato a “Doggy Style”. Hanno dovuto addestrare i cani per fare tutte queste cose nel film. E anche i cani stessi meritano un applauso. Sono riusciti a essere carini e interessanti in tutte le scene, anche quelle un po’ strane, tranne forse nell’ultima scena forte a casa di Doug.

In conclusione, “Doggy Style” è un film che mescola umorismo, avventura e momenti toccanti. Ha parti divertenti, ma anche alcune che potrebbero non piacere a tutti. Se ti piacciono le storie con animali e non ti dispiace un po’ di umorismo adulto, potrebbe essere un film da vedere. Ma se non ti piacciono le scene un po’ forti o strane, forse è meglio scegliere un altro film.