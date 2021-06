Nel 2020, la rapper americana Doja Cat è diventata famosa quando il suo singolo Say So è diventato virale su TikTok.

Ora ha appena pubblicato il suo tanto atteso nuovo album Planet Her, e contiene alcune collaborazioni importanti.

Ariana Grande, Saweetie, SZA e Young Thug sono solo alcuni dei nomi che compaiono nell’album, ma c’è una traccia che ha catturato l’attenzione di tutti.

Si chiama You Right ed è eseguita nientemeno che con The Weeknd.

Ma cosa significa effettivamente il testo? Scopriamolo.

In You Right, Doja Cat canta di come ha già un fidanzato ma ha un occhio vagabondo e si sta innamorando di un altro, alias The Weeknd, perché qui canta insieme a lei.

“Ho un uomo ma ti voglio” dice ripetutamente nel testo di You Right.

Nel verso di The Weeknd, il cantante canadese ricambia le attenzioni di Doja e rivela che anche lui la vuole, ma afferma che lei “sceglierà sempre la lealtà”.

Non è chiaro se la canzone si collega ad esperienze di vita reale di Doja Cat, ma il video musicale ha sicuramente attirato l’attenzione dei fan.

Nel video musicale di You Right la trama della canzone diventa ancora più interessante.

Nel video, Doja si pavoneggia con un body bianco e flirta con un uomo che non appare molto interessato alle sue attenzioni ma piuttosto ai videogiochi. Intorno a lei, ci sono molte immagini della Bilancia, relative al segno zodiacale della cantante.

Mentre lotta per prendere la sua decisione, il cielo diventa scuro e The Weeknd appare nella galassia e inizia a cantare.

Sorprendentemente, The Weeknd non doveva far parte di You Right.

Doja aveva già finito la canzone quando The Weeknd l’ha ascoltata e ha deciso che voleva essere coinvolto nella stesura del pezzo.

“Ho fatto questa canzone, e poi non pensavo che avrei coinvolto nessuno”, ha detto Doja a E! prima di rivelare che ha sempre voluto The Weeknd nell’album.

“Con lui abbiamo suonato una canzone e abbiamo pensato che fosse la canzone perfetta, ma poi non ha funzionato. Allora ha sentito You Right, ed era già stata completata con due versi, ma ne era ossessionato”, ha continuato Doja.

“Era un po’ tutto quello che volevo, è stata un’ottima reazione da parte sua… e la versione definitiva è bellissima, bellissima.”

La traduzione del testo di You Right (in aggiornamento)

Ho già un uomo ma ti voglio

Ho già un uomo ma ti voglio

E sono solo nervi, è solo un cazz*

Mi fai pensare a qualcuno di nuovo

Sai che ho così tanto da dire

Cerco di nasconderlo

E non funziona, vedi attraverso la mia faccia

Che voglio solo stare con te

E hai ragione

Hai ragione, ho il mio uomo

Ma io, non posso farne a meno, ti voglio

Lo hai detto, hai ragione, ho il mio uomo

Ma io, non posso farne a meno, ti voglio

Non posso fermarmi e guardare dall’altra parte

Perché so che potrebbe essere, tesoro, e tu non sei mai lo stesso

Ci penseresti ogni giorno

Non credere alle favole, ma abbiamo le nostre fantasie

E siamo io e te, no lei

Cercando di stare attraverso le tue lenzuola

Hai tutto sopra di me

Muoviti come se non fosse così profondo

Ragazzo, puoi togliermelo di dosso

Dimmi cosa sta per essere

Sento davvero che è destinato ad essere

Non posso dirlo a nessuno, ma lo sanno tutti

Ho già un uomo ma ti voglio

Ho già un uomo ma ti voglio

E sono solo nervi, è solo un cazz*

Mi fai pensare a qualcuno di nuovo

Sai che ho così tanto da dire

Cerco di nasconderlo

E non funziona, vedi attraverso la mia faccia

Che voglio solo stare con te

E hai ragione

Hai ragione, ho il mio uomo

Ma io, non posso farne a meno, ti voglio

Lo hai detto, hai ragione, ho il mio uomo

Ma io, non posso farne a meno, ti voglio

Ragazza, ti voglio come anche tu mi vuoi

Sento quell’energia (Oh, sì) quando sei sopra di me (Oh, sì)

Conosco il tuo uomo, non ti sta controllando

Ma esiti ancora (oh) perché scegli la lealtà (oh, sì)

E conosco la tua storia (Ehi), l’ho incontrato prima del tuo picco (Ehi)

È così legato a quella donna che eri tu

Ma-ma-ma il sesso ha intasato la tua memoria

Un paio di colpi, lo metto dentro, poi mi appartieni

Ho già un uomo ma ti voglio

Ho già un uomo ma ti voglio

E sono solo nervi, è solo un cazz*

Mi fai pensare a qualcuno di nuovo

Sai che ho così tanto da dire

Cerco di nasconderlo

E non funziona, vedi attraverso la mia faccia

Che voglio solo stare con te

E hai ragione (giusto)

Hai ragione, ho il mio uomo (ho il mio—)

Ma io, non posso farne a meno, ti voglio

Hai detto, hai ragione (Sì), ho il mio uomo (Sì)

Ma io (Sì), non posso farci niente, ti voglio,