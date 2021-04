Kasia Smutniak è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova serie dal titolo Domina, che andrà in onda a partire da venerdì 14 maggio su Sky e NOW.

Dopo il successo della miniserie Diavoli, la talentuosa e poliedrica attrice polacca ha deciso di continuare a lavorare per la televisione e sarà la protagonista di una serie televisiva italo-britannica girata negli ultimi mesi negli studi di Cinecittà a Roma, creata da Simon Burke e diretta da David Evans.

Ancora una volta l’attrice, ormai ricercata dai registi di tutto il mondo, farà parte di una produzione internazionale, diretta dallo stesso regista del conosciuto e amatissimo Febbre a 90°, e di serie televisive di grande successo come l’indimenticabile Downton Abbey e la drammatica Whitechapel.

Quale sarà il ruolo di Kasia in questo show? Dopo aver vestito i panni di Nina Morgan, raffinata ereditiera di nobile famiglia in Diavoli, qual è la nuova sfida che attende l’attrice?

Domina ci presenta Kasia Smutniak ai tempi dell’imperatore Augusto

Domina è una serie storica, ambientata nel 27 a.C., ai tempi del dominio dell’imperatore Augusto. La storia è incentrata sulla vita di Livia, interpretata da Kasia Smutniak, e ne segue le vicende sin da quando la ragazza era molto giovane. La sua vita, antecedente al suo ruolo di imperatrice, non faceva presagire nulla di ciò che sarebbe diventata.

Livia, prima di diventare una donna potente e temuta, era solo la figlia del primo imperatore romano, una ragazza ingenua che vede, suo malgrado, il mondo attorno a sé sgretolarsi subito dopo il feroce assassinio di Giulio Cesare. Da quel momento in poi cambierà tutto, cambierà lei, fino a diventare l’imperatrice più potente e influente di Roma.

La donna, guidata da un profondo desiderio di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli, muoverà ogni suo passo verso il raggiungimento di tale obiettivo. Ci riuscirà, in maniera brillante, proprio sposando l’uomo che le ha tolto ogni cosa. Livia, però, suo malgrado, si troverà a scoprire molto presto che non basta conquistare il potere, occorre anche essere in grado di tenerlo in pugno quando tutti gli altri bramano di averlo per sé.

Il cast di Domina

Accanto a Kasia Smutniak, protagonista assoluta nel ruolo di Livia, la serie Sky Original può vantare un cast internazionale di tutto rispetto: vedremo infatti Matthew McNulty (Misfits) nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney – Dunkirk, ll re, Tolkien); Claire Forlani (Vi presento Joe Black) interpreta Ottavia, sorella di Gaio.

E, ancora, Christine Bottomley (The End of the F***ing World) sarà Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Colette Dalal Tchantcho (The Witcher) nei panni di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente; Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore) interpreta Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console.

Insieme a loro, una star internazionale come Liam Cunningham (Il Trono di Spade) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e un’icona della cinematografia mondiale, l’attrice Isabella Rossellini (Velluto Blu, La morte ti fa bella), che nella serie interpreterà Balbina.

Sky punta tutto su una serie storica

Sky, sempre alla ricerca di novità che possano accontentare un pubblico esigente, punta ancora una volta su una produzione internazionale in grande stile. Le riprese di Domina – serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms, con Cattleya nel ruolo di executive production service – sono iniziate il 21 novembre 2019 a Roma ma sono state bloccate nei primi mesi del 2020 a causa della pandemia da Covid-19.

Dopo la pausa forzata le riprese sono ripartite il 2 agosto 2020. Produttori esecutivi dello show sono Patrick Spence, Marcus Wilson, Faye Dorn, Simon Burke e Claire McCarthy, insieme a John Phillips. La distribuzione internazionale è affidata a NBCUniversal Global Distribution. La serie debutterà su Sky Atlantic e sulla piattaforma di streaming Now il 14 maggio 2021.

E tu che ne pensi di questa nuova serie TV? Dì la tua nei commenti.