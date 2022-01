Donne sull’orlo di una crisi di nervi è un film spagnolo che ha fatto il suo debutto nel 1988 sotto la sapiente regia di Pedro Almodovar. Fin da subito è stato un successo che racconta la storia di Pepa, una doppiatrice che viene lasciata dal fidanzato Ivan tramite un semplice messaggio lasciato nella sua segreteria telefonica. Lei, però, non ci sta e fa di tutto per rintracciarlo e scoprire la verità fino ad arrivare a conoscere la moglie appena uscita dal manicomio ed il figlio. In realtà, però, Ivan sta semplicemente preparandosi per scappare per Stoccolma in compagnia della sua nuova amante Paulina.

Una serie stravagante dove si susseguono visite e situazioni tragicomiche o addirittura grottesche che però ha ottenuto ben cinque premi Goya, ovvero gli equivalenti degli Oscar in Spagna. Forse non tutti hanno visto o conoscono il film, ma non ci sono problemi. D’altronde siamo nell’epoca in cui i titoli più famosi del passato tornano in auge grazie a reboot o serie tv moderne. In questo modo vi è la possibilità per le nuove generazioni di conoscere il capolavoro e per i più nostalgici di rivivere i momenti del passato. E così sarà anche per Donne sull’orlo di una crisi di nervi. A rivelarlo ci ha pensato The Hollywood Reporter affermando che Apple Tv + ha deciso di dare questa opportunità al film, in via di sviluppo presso Lionsgate. La protagonista Pepa dovrebbe essere interpretata dall’attrice Gina Rodriguez, volto diventato noto per aver vestito i panni della protagonista in Jane the Virgin.

L’attrice Gina Rodriguez

Al momento, però, Apple nutre ancora il massimo riserbo e non ha ancora dato la conferma anche se sembra scontato l’esito positivo tanto che è già stata scelta la showrunner che sarà Noelle Valdivia (nota per Smash). La produttrice esecutiva sarà la stessa Gina Rodriguez al fianco di Pedro Almodovar con la sua casa di produzione El Deseo. Se tutto sarà confermato sarà la prima opera seriale tratta da un film del regista. Un’occasione unica per Pedro Almodovar che si sta facendo conoscere sempre di più nel mondo americano: è sufficiente pensare che presto farà il suo debutto il suo primo film in lingua inglese, dal titolo Not a Bride con Penelope Cruz.

E tu conosci il film Donne sull’orlo di una crisi di nervi? Secondo te Apple Tv + darà l’ok per l’inizio della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!