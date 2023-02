Secondo alcune notizie molto inaspettate sia per i fan dell’animazione che per gli spettatori occasionali “Dragon Trainer” avrà molto presto un remake in live action.

La Universal Pictures ha infatti annunciato che il film è già in fase di sviluppo e sarà supervisionato da Dean DeBlois, che ha diretto e scritto i film d’animazione originali.

Per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni dall’Universal o da lo stesso DeBlois riguardo a ciò che i fan possono aspettarsi, ma si prevede che sarà un adattamento diretto della trilogia di successo di DreamWorks.

L’“Hollywood Reporter” ha rivelato tramite le loro fonti che il casting per il film è attualmente in corso e che ha anche una data di uscita provvisoria fissata per il 14 Marzo 2025.

Il franchise di “Dragon Trainer” è stato molto redditizio per l’Universal e DreamWorks, i tre film della saga sono stati distribuiti tra il 2010 e il 2019, incassando circa 1,6 miliardi di dollari al botteghino e ottenendo il plauso della critica. Ogni film inoltre, è stato anche nominato per il miglior film d’animazione agli Academy Awards.

Perché girare il live action di “Dragon Trainer”?

Potrebbe essere facile ipotizzare il motivo per cui questo remake o nuovo adattamento stia avvenendo. Dopotutto, la trilogia si è conclusa con una nota molto soddisfacente con “The Hidden World” nel 2019 e i suoi fan sono ancora molti e inoltre, il franchise non è poi così vecchio, anche se il primo film segnerà il suo 15° anniversario quando uscirà il suo adattamento live action.

È probabile che la sua popolarità e la continua rilevanza culturale siano esattamente il motivo per cui sta passando dall’animazione all’azione dal vivo. La Disney ha dimostrato che, indipendentemente dal contraccolpo online, le persone si presenteranno nei cinema per vedere i loro film d’animazione preferiti adattati con un mezzo diverso.

La stessa DreamWorks non è estranea al regno del live action: al di fuori del suo famoso dipartimento di animazione, la società ha costantemente prodotto film così sin dalla sua creazione, ottenendo persino diverse nomination all’Oscar per film come “Lincoln” e “Il processo ai Chicago 7”.

E tu, cosa ne pensi del live action di “Dragon Trainer”? Lascia un commento!