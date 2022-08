Dua Lipa è una cantante di Londra classe 1995 di origini albanesi. In poco tempo è riuscita a farsi conoscere a livello mondiale iniziando, verso i 14 anni, a pubblicare i primi video su Youtube dove cantava cover di canzoni famosi. Una carriera velocemente in crescendo tanto che Future Nostalgia, il suo secondo album che ha visto la luce nel marzo 2020, ha raggiunto la prima posizione della classifica britannica degli album in solo una settimana. Al momento ha già vinto tre Grammy e sei Brit Award, un bel bottino nonostante la sua giovane età.

Voce di brani conosciuti a livello internazionale come One Kiss, Sweetest Pie, Don’t Start Now, Break My Heart, IDGAF, Physical, Be The One fino a Cold Heart per citarne alcuni, Dua Lipa attira l’attenzione del pubblico, senza dubbio, per il suo talento e la sua voce in grado di emozionare, ma al tempo stesso di farci ballare. Ma non solo, è anche una ragazza spesso presa come esempio. D’altronde è impossibile non notare la sua bellezza: così ragazzine e non solo la prendono come punto di riferimento per essere sempre alla moda. Dua Lipa indossa spesso abiti da urlo che mettono in risalto il suo fisico già perfetto. Ed oggi è un giorno importante poiché l’artista inglese compie 27 anni. A discapito di quanto si possa pensare, non ci saranno feste in grande, d’altronde non ha mai nascosto il fatto che nella vita di tutti i giorni, lontana dal palco, è una ragazza semplice.

Dua Lipa con un look total white per i suoi 27 anni

Certo, l’aspetterà una settimana di festeggiamenti, ma con gli amici di sempre. Ad esempio i festeggiamenti sono iniziati ieri in una villa con piscina dove sono stati invitati amici e colleghi tra cui gli italiani Vittoria Ceretti e Giuliano Calza. In poco tempo, Dua Lipa ha condiviso gli scatti della giornata sui social network ed è davvero impossibile restare impassibili davanti il look scelto dalla pop star: un total white firmato Marc Jacobs con una gonna a vita alta, un micro top di pailletes silver che copre a malapena quello che deve coprire e lascia poco spazio all’immaginazione, un paio di stivaletti con plateau “Mary Jane” anche essi bianchi e per finire giacca e borsa, ovviamente anche loro bianche, con accessori firmati Bulgari e Bottega Veneta. Inutile dirlo, nel giro di pochi minuti le foto sono esplose di like ed i fan di Dua Lipa sono impazziti ed hanno apprezzato, soprattutto, il fatto che nonostante il microtop indossato, la cantante non sia mai sfociata nella volgarità risultando sensuale, ma seria. Le ragazze sono già pronte a mettere mano al portafoglio per ricreare questo look. C’è poco da fare, Dua Lipa non ne sbaglia una: che si tratti di una nuova canzone o di dettare moda poco importa. Si conferma la regina incontrastata del nostro secolo ed ora è pronta a vivere questa settimana di festeggiamenti circondata dagli affetti più cari con i suoi fan e le sue fan impazienti di scoprire i suoi prossimi look, ma anche qualche regalo che ha ricevuto.

