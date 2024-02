La meravigliosa Dua Lipa è tornata a deliziarci questo venerdì 16 febbraio 2024 con un nuovo brano dalle vibranti sonorità pop: si intitola “Training season” ed appartiene al suo prossimo album in studio, la cui uscita è prevista durante il corso di quest’anno da poco iniziato.

L’artista descrive così le motivazioni che l’hanno portata a scrivere il singolo: “Avevo alle spalle una serie di appuntamenti andati male, e l’ultimo ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mattina successiva sono arrivata in studio e ho urlato ‘training season is over!’ e da lì è nato tutto“.

Ma di cosa parla questa canzone? Andiamo a scoprire insieme il significato del testo di “Training season” nel paragrafo successivo.

Significato di “Training season”

Il titolo significa “stagione d’allenamento“, che Dua Lipa, come riportato in precedenza, afferma di aver completato… almeno da un punto di vista amoroso. Sebbene non si smetta mai di imparare nel corso della vita, la cantautrice è ormai consapevole di essersi “allenata” abbastanza con tutte le relazioni che le sono andate male, ma che nella loro negatività le hanno permesso ognuna a proprio modo di imparare qualcosa, se non altro di conoscere meglio se stessa, di capire più nel dettaglio chi è davvero e cosa vuole da un potenziale partner, del quale è ancora alla ricerca.

Il suo obiettivo dunque è ora quello di conoscere un uomo con cui instaurare un rapporto stabile e duraturo e col quale crescere insieme.

L’importante? Mai accontentarsi.