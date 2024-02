Dune è un film che ha fatto il suo debutto lo scorso anno con alla regia Denis Villeneuve. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Frank Herbert e che era già stato trasformato in film nel 1984 e nel 2003 con I figli di Dune, ma questa volta ha ottenuto un grandissimo successo a livello mondiale tanto che ai Premi Oscar 2022 ha vinto ben sei statuette diventando il film più premiato.

Questo anche grazie al cast degno di nota dove troviamo Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem e Charlotte Rampling. Inizialmente il secondo capitolo era atteso per lo scorso novembre, ma a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori del mondo di Hollywood i tempi si sono allungati e quindi Dune 2 uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 28 febbraio e potrà contare su importanti new entry come Austin Butler e Florence Pugh. Ormai ci siamo quindi e manca davvero poco, per questo motivo le televisioni americane hanno dedicato uno speciale al film che, nel giro di poco tempo, è diventato uno dei titoli più amati. Parlando del nuovo capitolo in arrivo, il regista Dennis Villeneuve ha affermato che ci sono tutti i presupposti per poter poi andare avanti con un terzo capitolo anche se, a suo parere, sarà poi quello finale. Ma soprattutto il film in arrivo si concluderà con un finale tragico ben diverso dal libro. Queste le sue parole:

Zendaya sul set di Dune

“Ci sono tutti gli elementi nel finale. Ma penso che l’adattamento per cui abbiamo optato nel film sia più tragico rispetto al libro. Il modo in cui si chiude la Parte Due creerà un perfetto equilibrio nella storia di Paul, che potrebbe ipoteticamente chiudersi in quella che potremmo chiamare una eventuale Parte Tre”.

Anche l’attore Timothée Chalamet ha voluto dire la sua a proposito di una delle scene più attese del film ovvero quando il suo personaggio Paul Atreides cavalca un verme delle sabbie tra le dune di Arrakis:

“Si tratta di una sequenza davvero emozionante nel film, ma rappresenta anche un grande momento di crescita e di passaggio all’età adulta. Infatti è il momento in cui si capisce che la profezia su Paul potrebbe fallire e se non si dimostra degno o all’altezza della situazione potrebbe morire. Quello che c’è in ballo in quella scena è qualcosa di immenso e girarla è stato davvero emozionante. C’erano queste ventole enorme che mi soffiavano la sabbia sulla faccia mentre io mi appoggiavo su una struttura che avrebbe simulato il verme”.

E tu hai visto Dune? Che finale ti aspetti da questo secondo capitolo in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!