Scritto da Ed Sheeran in collaborazione con David Hodges, Louis Bell ed Andrew Wotman, “2step” è la nona traccia del quinto album in studio “=” (Equals) del cantautore inglese.

Di genere pop-rap, il brano ricorda molto la canzone dello stesso Sheeran datata 2017, ovvero “Erased“.

La canzone è stata pubblicata per la prima volta ad ottobre, mentre oggi 22 aprile è stata rilasciata una nuova versione realizzata in collaborazione con il rapper americano Lil Brown, i cui proventi verranno donati all’appello umanitario dell’Ucraina alla Commissione Emergenza Disastri (DEC).

Il videoclip del brano è stato infatti girato a Kiev, in Ucraina, l’anno scorso, prima dello scoppio della terribile guerra che sta impazzando in quest’ultimo periodo.

Significato della canzone

In 2step, Ed Sheeran tratta il tema della vita e di tutte le lotte implacabili e difficili da affrontare di cui essa è portatrice.

Ed Sheeran ha infatti dichiarato di aver scritto tale canzone in un momento di profondo sconforto e fragilità, dovuto ad una mancanza quasi totale di fiducia in se stesso:

“Per ogni canzone che pubblicavo, ricevevo solo una tiepida reazione. Così sono andato in studio, ho scritto questa canzone completamente sfiduciato, ed è diventata una delle mie preferite dell’album.”

Nel brano si nota però un accenno di ripresa, di voglia di scrollarsi di dosso tutto lo stress e i problemi quotidiani al fine unico di godersi la vita, il momento, la persona che si ha affianco. Perchè del resto è spesso così che succede: ci si proietta costantemente verso il futuro con tutti i dubbi che esso inevitabilmente porta con sè, ma in tal modo, come unico risultato, si ha quello di avvelenare la tranquillità del presente.

Traduzione del testo

[Verso 1: Ed Sheeran]

Ho avuto una brutta settimana

Ho passato la serata a fingere che non fosse così difficile

Potevi vedere nei miei occhi che stava prendendo il sopravvento

Immagino di essere solo cieco e catturato dal momento

Sai che diminuisci tutto il mio stress

Aiutami a togliermelo dal petto e a gettarlo fuori

Nell’etere, con il resto di questo casino che ci rende solo depressi

Ci dimentichiamo che siamo qui, adesso

[Pre-ritornello: Ed Sheeran]

Perché stiamo vivendo la vita a un ritmo diverso, bloccati in una corsa costante

Mantieni la pressione, sei destinato a romperti, qualcosa deve cambiare

Dovremmo semplicemente cancellare tutti i nostri piani e fregarcene

Se ci stiamo perdendo ciò che la gente pensa sia giusto

Vedere attraverso un’immagine dietro lo schermo e dimenticarci di essere

Conversazione lucida per il messaggio che non leggerai mai

Penso che forse io e te

Oh, dovremmo andare nel posto dove suona la musica

E poi…

[Ritornello: Ed Sheeran]

Andremo avanti tutta la notte

Due passi con la donna che amo

Tutti i miei problemi si presentano e quando mi specchio nei tuoi occhi, sono elettrizzato

Continueremo a presentarci e andremo avanti tutta la notte

Oh, abbiamo avuto alti e bassi ai nostri tempi

Ma sappiamo cosa si prova ad essere bassi, poi alti, soli e amati

E tutto ciò di cui abbiamo bisogno siamo noi

[Post ritornello: Ed Sheeran]

Notte, notte

Due passi con la donna che amo

Notte, sì

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno siamo noi

[Verso 2: Ed Sheeran]

Cosa ne pensi, sono solo io?

Le parole sono armi e ogni tanto tagliano in profondità

Crisi di fiducia, tende a venire quando percepisco il buio e apro il mio cuore

Se non lo vedi, dovresti fidarti di me

Mi sento come se non mi fosse rimasto niente in questo momento

Tranne questa bellezza nel suo vestito in questo momento

Mi ha fatto sentire il migliore e il resto è meno importante

Allora lei ne ha bisogno, quindi premiamo play e muoviamoci a ritmo

[Pre-ritornello: Ed Sheeran]

Perché stiamo vivendo la vita a un ritmo diverso, bloccati in una corsa costante

Sopporta la pressione, sei destinato a distruggerti, qualcosa deve cambiare

Dovremmo semplicemente cancellare tutti i nostri piani e fregarcene

Dirigiti verso il luogo in cui suona la musica e…

[Ritornello: Ed Sheeran]

Andremo avanti tutta la notte

Due passi con la donna che amo

Tutti i miei problemi si presentano e quando mi specchio nei tuoi occhi, sono elettrizzato

Continueremo a presentarci e andremo avanti tutta la notte

Oh, abbiamo avuto alti e bassi ai nostri tempi

Ma sappiamo cosa si prova ad essere bassi, poi alti, soli e amati

E tutto ciò di cui abbiamo bisogno siamo noi

[Post ritornello: Ed Sheeran]

Notte notte

Due passi con la donna che amo

Notte, sì

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno siamo noi

Notte notte

Due passi con la donna che amo

Notte, sì

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di andare avanti tutta la notte.

