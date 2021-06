Ed Sheeran ha pubblicato “Bad Habits“, canzone che segna il suo ritorno ufficiale nella musica dopo una pausa lunga due anni. Il cantautore ha co-scritto e co-prodotto il brano con i collaboratori di lunga data Johnny McDaid (“Shape of You”) e FRED (No.6 Collaborations Project).

Nel video musicale di accompagnamento diretto da Dave Meyers, Sheeran interpreta un suo alter-ego vampiro mentre si imbarca in una notte selvaggia con altri goblin e ghoul.

“È fantastico farvi ascoltare il mio nuovo singolo”, ha scritto Sheeran in una dichiarazione. “Volevo che il video di ‘Bad Habits’ giocasse sulla natura delle abitudini, quindi ho scelto i vampiri. È stato molto divertente entrare nel personaggio tranne che per le altezze (non è stato così divertente). Divertiti.”

“Bad Habits” sarà incluso nel prossimo e quinto album in studio di Sheeran, il suo primo dall’uscita di No.6 Collaborations Project nel luglio 2019. Dopo la conclusione del suo Divide Tour con 260 spettacoli, Sheeran ha preso una pausa dalla musica e ha celebrato la nascita del suo primo figlio nell’agosto del 2020.

A partire da lunedì 28 giugno, Sheeran sarà impegnato per una settimana presso il The Late Late Show With James Corden, eseguendo alcuni dei suoi più grandi successi dal vivo nello studio Late Show.

Qual è il significato di Bad Habits?

I fan che ascoltano Ed da anni noteranno subito che “Bad Habits” è un po’ diverso dagli altri singoli per quanto concerne il suono. Il nuovo bop ci porta dentro la dance/elettronica – e nel video Ed sta camminando (e volando) in una strada affollata come un vampiro vestito di rosa!

Forse è un teaser per quello che ci attenderà nel suo prossimo album ‘Minus’?

Il testo dietro la canzone riflette su una storia di “cattive abitudini” che potrebbe alludere alle conseguenze delle feste notturne… ma leggiamo cosa dice lui:

“Le mie cattive abitudini mi portano a fare tardi la notte. Parlo con uno sconosciuto che conosco a malapena.”

“Bad Habits” di Ed Sheeran è stato intenzionalmente inserito in un contesto romantico, come molti degli ultimi singoli pop usciti di recente. Pare che Ed si rivolga a un’amante di passaggio (non sua). O, più precisamente, è una persona con cui si sta frequentando in modo ‘occasionale’, non un partner convenzionale. O come dice il ritornello, è “uno sconosciuto (che) lui conosce a malapena”.

Quindi, le “cattive abitudini” a cui si riferisce lo hanno portato alla dissoluzione della relazione con questa persona. Non sta celebrando il fatto che deve uscire a mezzanotte per salvarsi dalle serate di solitudine.

Invece, si lamenta del fatto che le sue stesse azioni lo abbiano messo in quella scomoda situazione. Il motivo per cui abbiamo inserito questa canzone in un contesto romantico è la sua storia… perché, ciò che ha ispirato Ed Sheeran a crearla, è stato il concepimento del figlio nel 2020.

In altre parole, quando Ed ha saputo per la prima volta che stava per diventare papà, ha immediatamente risolto quelle che percepiva come le sue cattive abitudini personali. Dopotutto quando si diventa papà le abitudini di vita diventano diverse. E il testo di questa canzone non sembra avere alcun collegamento diretto con una storia vissuta dal cantante…

La traduzione del testo di Bad Habits

Ooh ooh

Ogni volta che vieni da me, sai che non posso dire di no

Ogni volta che il sole tramonta, ti lascio prendere il controllo

Posso sentire il paradiso prima che il mio mondo chiama

E stasera ho provato qualcosa di meraviglioso

Le mie cattive abitudini mi portano a tarda notte, finendo solo

Parlo con uno sconosciuto che conosco a malapena

Giuro che questo sarà l’ultima volta ma probabilmente non sarà così

Non ho più niente da perdere, da usare o da fare

Le mie cattive abitudini mi portano a fissare il vuoto con gli occhi spalancati

E so che perderò il controllo delle cose che dico

Sì, stavo cercando una via d’uscita, ora non posso scappare

Non succede niente dopo le due, è vero, è vero

Le mie cattive abitudini mi portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini mi portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini mi portano a te

Ogni pura intenzione finisce quando iniziano i bei tempi

Cadere su tutto per raggiungere la scintilla della prima volta

È iniziato sotto le luci al neon e poi è diventato tutto buio

So solo come andare troppo lontano

Le mie cattive abitudini mi portano a tarda notte, finendo solo

Parlo con uno sconosciuto che conosco a malapena

Giuro che questo sarà l’ultima volta ma probabilmente non sarà così

Non ho più niente da perdere, da usare o da fare

Le mie cattive abitudini mi portano a fissare il vuoto con gli occhi spalancati

E so che perderò il controllo delle cose che dico

Sì, stavo cercando una via d’uscita, ora non posso scappare

Non succede niente dopo le due, è vero, è vero

Le mie cattive abitudini mi portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini mi portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini mi portano a te

Abbiamo preso la strada più lunga

E bruciato finché il divertimento non è finito, ora

Le mie cattive abitudini mi portano a tarda notte, finendo solo

Parlo con uno sconosciuto che conosco a malapena

Giuro che questo sarà l’ultima volta ma probabilmente non sarà così

Non ho più niente da perdere, da usare o da fare

Le mie cattive abitudini mi portano a fissare il vuoto con gli occhi spalancati

E so che perderò il controllo delle cose che dico

Sì, stavo cercando una via d’uscita, ora non posso scappare

Non succede niente dopo le due, è vero, è vero

Le mie cattive abitudini mi portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini mi portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini mi portano a te