Il giorno è finalmente arrivato: oggi, 5 maggio 2023, esce il tanto atteso nuovo album “matematico” di Ed Sheeran: si intitola “–” (Subtract) ed esprime al meglio l’intensità emotiva propria del cantautore britannico, che in tale lavoro, portato avanti da alcuni anni, mette a nudo la sua anima in modo totalmente onesto e vulnerabile.

Insieme a “Subtract“, a partire dalla data odierna è possibile anche ascoltare su tutte le piattaforme di streaming musicale il brano “Curtains“, contenuto all’interno dell’album.

Qui di seguito, dunque, analizzeremo più nel dettaglio il significato e la traduzione del testo di “Curtains“.

Significato di “Curtains”

“Curtains” è una canzone in cui vige un senso di malinconia di fondo, dettato dal profondo stato di malessere e dolore provato da Ed Sheeran, che si richiude in se stesso senza voler essere aiutato. Ma questo brano parla anche di rinascita, della sua speranza mai del tutto sopita di tornare a vivere e splendere, e a stare finalmente bene.

Traduzione del testo

[Intro]

Puoi tirare le tende? Fammi vedere il sole

Penso di aver finito di nascondermi e tu mi hai trovato lo stesso

È passata un’eternità, ma mi sento bene

Le lacrime si asciugano e non lasciano traccia e domani è un altro giorno

[Verso 1]

Nasconditi e cerca, sono in un posto chiuso

Non crederai mai a quanto tempo è passato da quando ho iniziato il gioco

Non posso essere visto e non mi troverai oggi

Non sono mai stato così in basso, ma starò bene

[Pre-Ritornello]

“Stai bene?” Forse non chiederlo

Perché sai che non mi piace parlare di queste cose

Mi tengo tutto dentro, sì, tu dici che mi trattengo sempre

E indosso sempre le maniche lunghe

È nella tua infanzia? È successo qualcosa nel tuo passato?

Beh, la tristezza, sì, ti prometto che non durerà…

E se potessi, cercherei di riprendermi tutto

C’è ancora di più in profondità ed è allora che mi dici

[Ritornello]

“Puoi tirare le tende? Fammi vedere il sole

Penso di essermi chiuso nel mio nascondiglio e tu mi hai trovato comunque

È passata un’eternità, ma mi sento bene

Le lacrime si asciugano e non lasciano traccia e domani è un altro giorno



[Post-Ritornello]

Fammi vedere il sole, splendere, splendere

Fammi vedere il sole, splendere, splendere

Fammi vedere il sole, splendere, splendere

Fammi vedere il sole

[Verso 2]

Nasconditi e cerca, conta fino a dieci e chiudi gli occhi

Cerca di respirare, vedi un messaggio e non rispondere

Piacere di conoscerti, ma in realtà, è un addio

La vita può essere così bella se ci provi

[Pre-Ritornello]

“Stai bene?” Sì, credo di sì

Ma, in alcuni giorni, mi sento come se fossi intrappolato in un buco

Ma sto zitto, così chi mi sta intorno non sa

Che la montagna sembra così ripida

E dirò che sono qui per aiutare a portare il carico

E i raggi esterni, fanno bene all’anima

Quindi, usciamo dall’oscurità, perché qui dentro fa così freddo

Il giorno non è fuori portata ed è allora che mi dici

[Ritornello]

Puoi tirare le tende? Fammi vedere il sole

Penso di essermi chiuso nel mio nascondiglio e tu mi hai trovato comunque

È passata un’eternità ma mi sento bene

Le lacrime si asciugano e non lasciano traccia e domani è un altro giorno

[Post-Ritornello]

Fammi vedere il sole, splendere, splendere

Fammi vedere il sole, risplendere, risplendere

Fammi vedere il sole, brillare, brillare

Fammi vedere il sole.

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Curtains”, è arrivato il momento di dirci le vostre opinioni su questo brano: cosa ne pensate? Vi piace? Scriveteci tutto nei commenti!