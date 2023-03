Le giornate sono ormai sempre più lunghe, assolate e calde… ed è dunque arrivato il fatidico momento di iniziare a parlare dei tanto blasonati tormentoni estivi.

Beh dai, forse stiamo anticipando un po’ i tempi, ma evidentemente non è di questo avviso Elettra Lamborghini che, in collaborazione con il trapper Boro Boro (all’attivo con successi quali “Lento” e “Nena“) ha presentato oggi, venerdì 31 marzo 2023, un brano dalle vibranti sonorità reggaeton.

Si intitola “Delincuente“, ed è un brano tutto da ballare e molto orecchiabile.

Vediamone dunque subito il significato e il testo.

Significato di “Delincuente”

Questa canzone si incentra sulla vita sfrenata di un individuo che gira sempre con un’arma in tasca, si diletta in attività criminali e sperpera tutti i suoi soldi in gioielli, abiti firmati, alcol e discoteche.

Testo della canzone

Ho quattro pali di maglia ma la buco con le canne

Mentre lei muove il culo penso che anche Dio è grande, se callejero

Innamorato vero del peligro

Bevo una tequila e dopo glielo pongo a ritmo

E Pom, Pom, Pom, Pom

(Elettra)

Pom, Pom, Pom, Pom

Pom, Pom, Pom, Pom

(Elettra Lamborghini)

Pom, Pom, Pom

Estamos por la calle, como delinquente

L’ho detto alla mia gente, moriremo leggende

Ho una giacca di Gucci, di pelle di serpente

Matando los ratas, ratata por siempre

Chiama il tipo, prendi il tavolo, siamo in quarantacinque

El tiburón in tasca ha una 45

Plata más plata dentro la mia Fendi

Con il ferro in bocca hai l’apparecchio sui denti

Spendo tutto nella discoteca

Collane d’oro, tequila non disseta

Dice que no lo quiere pero miente

Por la calle come un vero delinquente

-Quente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Sono con Kaisy, con Keida, con Rayza

Alzo soldi come pesi, 100K sulla panca

Lei ha un culo che parla, forse meglio stare zitto

Oggi ne esco lindo, bendito come Cristo

Love, love, love, sex, American Express

Ho fatto 2 milioni ma sto sempre sotto stress

Love, sex, lei Bosnia da Sarajevo

Fissata con l’healthy, beve solo Coca Zero

Se entro nella disco spendo più o meno il tuo stipendio

Tutti i pezzi da venti, mamma, li sto ripulendo

La tua tipa ascolta Liga, la mia pompa reggaeton

Trovati un lavoro, portami un’altra Patron

Spendo tutto nella discoteca

Collane d’oro, tequila non disseta

Dice que no lo quiere pero miente

Por la calle come un vero delinquente

-Quente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente.

–

