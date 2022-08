Elisa è una cantante di Trieste classe 1977. Senza ombra di dubbio è una delle voci più amate nel panorama della musica italiana. È sufficiente pensare che, durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha conquistato il secondo posto con il brano O forse sei tu dimostrando, ancora una volta, di avere un talento innato.

Voce di brani successo mondiale come Ti vorrei sollevare, Promettimi, A modo tuo, Se piovesse il tuo nome, Eppure sentire, Gli ostacoli del cuore, Qualcosa che non c’è per citarne alcuni fino a Litoranea uno dei tormentoni di questa estate. La cantante ama stupire i suoi fan e renderli partecipi di tutto poiché è consapevole del fatto che il suo successo lo deve a loro. E mentre c’è già chi è pronto a scommettere che tornerà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo il prossimo anno, la cantante ha fatto un importante annuncio anticipato da queste parole:

“Questo tour è davvero qualcosa di unico. E poi ce lo avete chiesto in tanti. È un progetto davvero grande, un modo per ricordarci di questo momento speciale”.

La cantante Elisa

E l’annuncio importante è che entro la fine dell’anno, Elisa arriverà a pubblicare ben 5 dischi, un traguardo molto importante per la carriera di un artista. Due dischi hanno già visto la luce, ovvero il doppio album Ritorno al futuro / Back to the future uscito lo scorso febbraio ed ora sono attesi tre nuovi dischi che, questa volta, saranno live e che vedranno la luce uno dietro l’altro, con cadenza mensile a partire dal mese di settembre. La novità, però, è che ogni disco potrà contare su una canzone inedita. Prodotti dalla stessa Elisa, sono stati registrati durante le tre serate andate in scena a maggio all’Arena di Verona in occasione dell’Heroes Festival. L’annuncio è arrivato direttamente tramite i suoi profili social, ma tuttavia Elisa ci ha tenuto a rendere conto che sono previste solo 2000 copie fisiche per il nuovo progetto in arrivo, mentre per la versione in digitale non ci saranno limiti. Il primo disco, Back to the Future [LIVE] – Part 1, arriverà a breve e, più precisamente, il 16 settembre e conterrà l’inedito Silent Song, ma anche le versioni live di Palla al Centro con Jovanotti, Luglio con Giorgia – Elodie – Roshelle, Vertigine e Bagno a Mezzanotte sempre con Elodie. Spazio anche ad uno dei suoi successi più amati dai suoi fan come L’Anima Vola.

Nel frattempo, Elisa continua a girare l’Italia con il suo Back to the future live, iniziato il 28 giugno a Bassano del Grappa e che andrà avanti fino a fine settembre, per la gioia dei suoi fan, arrivando in Sicilia ad inizio settembre con le date di Siracusa, di Agrigento e di Taormina per poi concludersi con le tre date al Castello Sforzesco di Milano (11, 12 e 14 settembre) ed alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma (21, 23 e 24 settembre), mentre ad ottobre sarà la volta del tour europeo.

E tu sei un fan di Elisa? Cosa ne pensi di questi nuovi tre dischi in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!