Elisa è una cantante di Trieste classe 1977. Senza ombra di dubbio è una delle voci più amate nel panorama della musica italiana. È sufficiente pensare che, durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha conquistato il secondo posto con il brano O forse sei tu dimostrando, ancora una volta, di avere un talento innato.



Voce di brani successo mondiale come Ti vorrei sollevare, Promettimi, A modo tuo, Se piovesse il tuo nome, Eppure sentire, Gli ostacoli del cuore, Qualcosa che non c’è per citarne alcuni. Ed oggi, venerdì 6 maggio, Elisa torna protagonista del mondo musicale. Oggi, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Litoranea che sarà disponibile a rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta di una rivisitazione di un brano già presente nell’ultimo album Ritorno al futuro / Back to the future già certificato oro. Scritto da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio, la vede protagonista al fianco dell’attrice Matilda De Angelis in una versione inedita con l’attrice che non ha mai nascosto la sua passione per il canto e così ha potuto realizzare uno dei suoi sogni.

Elisa e Matilda De Angelis nel video di Litoranea

Il significato di Litoranea

In Litoranea, nuovo singolo di Elisa e Matilda De Angelis, viaggiamo tra atmosfere malinconiche e sognanti dove le protagoniste sono le sonorità elettroniche con un perfetto mix tra i mondi sonori. Le loro voci si rincorrono e si uniscono in modo magistrale. Si parla dell’assenza di una persona, con la cantante che canta: “Tutti corrono per strada e dove vado io senza di te?.. E tutti parlano per strada ma cosa dico io senza di te?”. Fino all’arrivo sulla spiaggia a vedere il mare che forse le dà il coraggio per compiere il gesto e chiamare la persona che è andata via dalla sua vita, ma alla fine la confusione prevale. E nonostante si cerchi di isolarsi, di andare avanti, purtroppo tutto questo non è sufficiente e nei momenti di riflessione torna sempre in mente la persona amata e ci si rende conto di essere incompleti, nonostante tutto.

Nel video di Litoranea, uscito solo poche ore fa, vediamo Elisa sfoggiare un nuovo look con la frangia che va molto di moda nell’ultimo periodo, un look che la rende sbarazzina e giovanile, coma un’eterna ragazzina.

E tu sei un fan di Elisa? Hai già ascoltato la nuova versione di Litoranea? Ti aspettiamo nei commenti!