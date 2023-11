L’inverno è ormai alle porte, e a breve secondo gli esperti inizieranno anche a cadere i primi fiocchi bianchi. Si tratta dunque del periodo giusto per ascoltare a ripetizione “Quando nevica“, il nuovo brano di Elisa che funge da anticipazione del suo ultimo progetto discografico, “Intimate“, in uscita il prossimo 8 dicembre e registrato presso gli Abbey Road Studios di Londra.

Il singolo è stato invece rilasciato in data odierna, venerdì 24 novembre 2023, ed è stato scritto da Elisa stessa insieme a Calcutta. A curarne le musiche ci ha pensato invece Dardust, colui che è anche il produttore discografico del nuovo album.

Curiosi di saperne di più? Allora non dovete fare altro che continuare a leggere questo articolo per scoprire il significato e il testo di “Quando nevica“.

Significato di “Quando nevica”

Il singolo è pervaso da un forte senso di malinconia, lo stesso che ha attanagliato tutti noi almeno una volta nella vita, in quelle occasioni in cui abbiamo incontrato una persona che ha cambiato il corso del nostro destino ma che poi, con la medesima velocità con cui è apparsa, se ne è andata, causandoci solo un immenso e incolmabile senso di vuoto.

Di questo parla la canzone. E’ la dedica a un individuo alquanto fuori dagli schemi tradizionali: “genio che non ha una logica“, così viene descritto, che non si preoccupa di rispettare i divieti, troppo preso dal vivere ogni giorno al massimo. Un individuo che entra nel cuore dell’artista e ci rimane, rendendo tutto più bello, ma solo per un po’. Solo per quel “tempo che vola fino a sera“, e poi scompare, lasciandosi dietro nulla più che una bugia a cui tuttavia la donna era già preparata (“quando mentirai io ti crederò“), ma che forse fa male lo stesso.

A volte un vuoto è solo un vuoto. Ma a volte, un vuoto è una promessa da mantenere. Che sia così anche in questo caso? E chi lo sa.

Testo della canzone

Sei tu quel genio che non ha una logica

Sei tu che arrivi e cambi la dinamica

E mi chiedo perché

Siano sfide per te

Tu che hai nove vite come un gatto

E in ogni tua vita c’è una come me

Ma vola, il tempo vola fino a sera

E non conta una parola

Niente vale più di un’ora con te

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Ma il mio cuore te lo porti via tu

Sei tu che suoni a orecchio anche la fisarmonica

Sei tu con la risata contagiosa e unica

E un divieto cos’è, vale poco per te

Non hai tempo per starli a sentire o per seguire schiacci l’acceleratore

Ma vola, il tempo vola fino a sera

E con te

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Quando nevica, quando nevica

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito.