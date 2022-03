Si tratta di uno dei titoli più amati dal pubblico. Stiamo parlando di Elite. La serie tv spagnola ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018 ed ha all’attivo 4 stagioni con la quinta già pronta (le riprese sono terminate la scorsa estate a Madrid) ad arrivare sul piccolo schermo tra pochi giorni.

L’attesa finalmente sta per finire. Infatti il quinto capitolo di Elite farà il suo debutto su Netflix il prossimo 8 aprile. Il pubblico non vede l’ora di sapere quali novità porterà il quinto capitolo e soprattutto cosa combineranno i giovani studenti della rinomata scuola Las Encinas. Nel frattempo, nonostante la quinta stagione non sia ancora andata in onda, è già stata confermato anche il sesto capitolo. D’altronde non è una novità: quando Netflix è consapevole che un titolo ha successo gioca d’anticipo e si porta avanti per poter battere la concorrenza dei diretti rivali come Amazon Prime Video e Disney +. Netflix ha reso noto il trailer ufficiale del quinto capitolo per poter stemperare l’atteso dell’arrivo dei nuovi episodi.

Il cast di Elite

Molta la curiosità e l’attesa, a maggior ragione dopo che è stato reso noto il trailer che inizia con una promessa: “Questa stagione sta per scatenarsi. Niente più giudizi, niente più regole. Vuoi rischiare?”. Vediamo i personaggi principali mentre si divertono in una festa selvaggia cercando di dimenticare le regole e le buone maniere imposte dalla società. D’altronde si sa che a Las Encinas il nuovo semestre equivale a nuovi arrivi nella scuola, a nuove regole, a nuovi triangoli amorosi ed a un nuovo misterioso crimine da risolvere. La storia riprenderà da dove avevamo lasciato la quarta stagione di Elite, quindi se ancora non l’avete vista e non volete spoiler non proseguite nella lettura.

La quarta stagione si è conclusa nella notte di Capodanno con Ari, che trovandosi in un triangolo amoroso con Samuel e Guzmán, viene quasi picchiata a morte da Armando, l’uomo che ha plagiato e pagato Mencía per andare a letto con lui. Guzmán lo trova e lo uccide: aiutato da Rebeka e Samuel, il ragazzo si disfa del cadavere. Guzmán decide di porre fina alla sua relazione con Ari, accorgendosi del sentimento di lei per Samuel e così lascia Las Encinas, soprattutto per evitare ripercussioni giudiziarie. Arriva al capolinea anche la relazione fra Omar e Ander, che parte con Guzmán. Mencia e Rebeka invece scappano di nuovo al Lake Club e raccontano al padre e a Patrick cosa è successo davvero con Armando. Infine Cayetana, che decide di rifiutare l’offerta di denaro della madre del principe Philippe, che le chiede inutilmente di rimanere con il figlio.

