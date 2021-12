Carmen Arrufat è un’attrice spagnola, precisamente di Castellon de la Plana, classe 2002. Nonostante la giovanissima età, è diventata un volto noto al pubblico grazie al ruolo di Lis interpretato nel film La Inocencia nel 2019 e che le è valsa la nomination come migliore attrice rivelazione ai premi Goya del 2020. Segue, poi, il ruolo di Elena “Lena” nella serie tv Hit ed ora il 2022 la vedrà protagonista di una nuova serie tv.

Si tratta di uno dei titoli più amati dal pubblico. Stiamo parlando di Elite. La serie tv spagnola ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018 ed ha all’attivo 4 stagioni con la quinta già pronta (le riprese sono terminate questa estate a Madrid) ad arrivare sul piccolo schermo il prossimo anno. Il pubblico non vede l’ora di sapere quali novità porterà il quinto capitolo e soprattutto cosa combineranno i giovani studenti della rinomata scuola Las Encinas. Nel frattempo, nonostante la quinta stagione non sia ancora andata in onda, è già stata confermato anche il sesto capitolo. D’altronde non è una novità: quando Netflix è consapevole che un titolo ha successo gioca d’anticipo e si porta avanti per poter battere la concorrenza dei diretti rivali.

L’attrice Carmen Arrufat

La sesta stagione di Elite dovrebbe vedere le riprese iniziare con il nuovo anno, ma intanto scopriamo che Carmen Arrufat sarà la prima new entry del cast. Non è certo una novità, il cast di Elite è abituato a rinnovarsi. Ancora non ci è dato sapere quale ruolo ricoprirà l’attrice spagnola, anche se viene spontaneo pensare che vestirà i panni di una nuova studentessa del prestigioso liceo vista la giovane età, perfetta per essere una studentessa. Nell’attesa di scoprire qualcosa in più, possiamo goderci su Netflix tre nuove short stories “holidays edition” basate sulle vicende dei protagonisti di Elite e che sono attese sul piccolo schermo il 15, il 20 ed il 23 dicembre. Visto che saremo nel pieno periodo natalizio, viene facile pensare che vedremo i protagonisti durante le loro vacanze di Natale e lontani dal contesto scolastico. Un passo alla volta, non ci resta altro che attendere l’uscita di Elite 5 (attesa per la prima metà del 2022 sul piccolo schermo) e poi aspettare con ansia il nuovo capitolo sperando che non sia, però, il capitolo finale come in molti credono.

