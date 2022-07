Senza ombra di dubbio, Elite è uno dei titoli più amati dal pubblico. La serie tv spagnola ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018 ed ha all’attivo cinque stagioni. Proprio perché è molto amata dai telespettatori, Netflix ha deciso di puntare su questo titolo ed ha rinnovato Elite per il suo sesto capitolo ancora prima della messa in onda della stagione precedente ad aprile.

Sei stagioni è un numero importante anche per una delle serie tv molto amate. Si sa che a volte più la storia va avanti e più non è in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori ed inizia ad annoiare. Infatti, la quinta stagione ha subito feroci critiche proprio per questo motivo. Tuttavia, il pubblico si divide in due parti: chi è felice di vedere nuovi episodi e chi non ne può più. Ed infatti Carlos Montero, il suo showrunner, ha in mente di arrivare almeno a dieci stagioni della sua Elite. Non è certo un mistero, lui fin da subito ha affermato che voleva far diventare Elite la Grey’s Anatomy di Netflix rinnovando la trama, il cast, ma mantenendo sempre le stesse location e le stesse formule narrative. Si pensava che Carlos Montero fosse pronto a cambiare idea ed a concludere la serie tv dopo la sesta stagione, soprattutto a seguito delle numerose critiche ricevute ed invece pare che siamo appena a metà del percorso. Durante un’intervista con fotogramas.es, infatti, lo showrunner ha affermato:

Il cast di Elite

“Abbiamo le nostre menti puntate su una settima stagione, un’ottava e una nona. Sì sì. Minimo dieci. Siamo sempre in anticipo sulla scrittura. Abbiamo creato un universo molto potente che funziona da solo”.

E non è l’unico ad aver puntato sulla serie tv. Anche Veronica Fernandez di Netflix Spagna non ha dubbi sul fatto che un grande futuro senza segni di esaurimento attende Elite. Tuttavia Montero può pure andare avanti nella produzione, ma la decisione finale spetta a Netflix che sta già vivendo un momento difficile che l’ha portato a perdere centinaia di telespettatori nel giro di poco tempo e quindi se la piattaforma di streaming si dovesse rendere conto che Elite non attira più il pubblico è pronta per darle il benservito come ha già fatto in passato con altri titoli famosi. Il punto di forza di Elite? Il basso costo di produzione ed un cast giovane in grado di attirare le nuove generazioni.

E tu sei un fan di Elite? Cosa ne pensi della decisione di andare avanti fino alla decima stagione? Ti aspettiamo nei commenti!