Il mondo delle serie tv continua ad ampliarsi ed ora è in arrivo il nuovo lavoro dal titolo Red Queen. Una serie drammatica che si basa sull’omonimo romanzo fantasy scritto da Victoria Aveyard e pubblicato nel 2015. Non è certo la prima volta che un capolavoro letterario diventa poi una serie tv oppure un film e così la piattaforma Peacock ha voluto puntare proprio su Red Queen.

Per il momento non ci è dato sapere ancora chi sarà parte del cast, ma un nome è già stato reso noto ed è quello di Elizabeth Banks. L’attrice del Massachusetts, classe 1974, è nota per aver preso parte a Modern Family ed a Scrub – Medici ai primi ferri ed ora è pronta per tornare protagonista della serie tv in arrivo dove non solo reciterà, ma sarà anche a capo della produzione per la prima volta nella sua carriera. Un passo importante per l’attrice che continua a stupire.

L’attrice Elizabeth Banks

Red Queen è ambientata in un’America del futuro dove la democrazia viene sostituita da una monarchia con a capo gli umani dotati di superpoteri che governano con il pugno di ferro su coloro che sono privi di poteri. Una giovane donna senza poteri e nata in povertà, di nome Mare, mentre cerca di sopravvivere e di proteggere la sua famiglia scopre che, in realtà, anche lei è dotata di questi poteri ed inizia una rivoluzione in difesa degli oppressi mentre cerca di capire la verità sulla sua natura reale.

