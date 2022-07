Dopo l’album “Brightest blue“, pubblicato nel 2020 e al top delle classifiche mondiali, la cantante Ellie Goulding è tornata oggi con un nuovissimo brano, “Easy lover“, scritto in collaborazione con Julia Michaels e con un nome molto noto del panorama musicale: il rapper Big Sean.

Il brano è stato prodotto da Greg Kurstin. A tal proposito, la stessa Goulding ha affermato:

“Avere il leggendario Greg Kurstin come produttore di una mia canzone, qualunque essa sia, è sempre un sogno che si avvera.”

Il video musicale del brano è invece diretto da Sophia Ray.

Significato della canzone

“Easy lover” rappresenta il tentativo di una ragazza di riconquistare il proprio amante, di ricostruire il loro rapporto in quanto ancora innamorata di lui (“Sai che la vita che ci siamo immaginati, la immagino ancora“), ma dall’altra parte non sembra esserci la medesima volontà, nonostante la donna non se ne dia pace (“Non riesco a smettere di credere che tu mi voglia“).

Traduzione del testo

[Verso 1: Ellie Goulding]

Non è mai stato facile, amore

Quando hai dato tutto quello che avevi l’uno all’altro

E ogni volta è più difficile riprendersi.

Siamo solo giovani, siamo solo giovani

Non è mai stato facile, amore

Volevo solo che mi tirassi più vicino

Ma tu sembravi sempre andare ancora più lontano

Siamo solo giovani, siamo solo giovani

[Pre-ritornello: Ellie Goulding]

E ho camminato in linea retta, ritrovando tutto questo

Ma ogni volta che me ne vado, tu mi fai tornare indietro



[Ritornello: Ellie Goulding]

Amante facile

Mantieni la calma con me

Non essere crudele con me

Perché so che l’hai già fatto in passato

Amante facile

Tieni duro con me

Dammelo tutto

Perché so che l’hai già fatto prima

[Post-ritornello: Ellie Goulding]

Amante facile, ah, ah, ah

Amante facile, ah, ah, ah

[Verso 2: Big Sean, Ellie Goulding]

Ay (Hey), ay (Hey, yeah), guarda

Il tempo passa ma tutti questi sentimenti non sono passati (Oh, oh)

Sai che la vita che ci siamo immaginati, la immagino ancora

Un’intera città tra di noi e siamo ancora attaccati (Attacchi)

Avevi così tanti strati (Oh, siamo ancora attaccati) finché non li ho tolti

Vedo il fuoco nei tuoi occhi, significa che siamo ancora compatibili (Oh, siamo ancora compatibili)

Pensi di stare meglio senza di me, ma non è così

Ok, ce l’hai con me, ho dovuto fare l’uomo, sai che ho cambiato un’intera mentalità (Oh, oh)

Sono fissato con le foto che mi mandi, ho fatto una galleria (Woah)

Le didascalie sono su di me, ma non su di me.

Non capisco questo tipo di cose (Cosa?)

Non capisco questo tipo di giochi

E so che si dice che “Tutto ciò che è facile non vale la pena”.

E tutto ciò che vale la pena non sarà facile”.

Ho fatto degli errori che non si può dire che abbia ripetuto

Non sarei ancora qui se non avessi bisogno di te



[Ritornello: Ellie Goulding]

Amante facile

Tieni duro con me

Non essere crudele con me

Perché so che l’hai già fatto prima

Amante facile

Mantieni la calma con me

Dammi tutto (Mantieni la calma con me, yeah)

Perché so che l’hai già fatto prima

[Post-ritornello: Ellie Goulding]

Amante facile ah, ah, ah (Amante facile, facile)

Amante facile, ah, ah, ah (Facile, facile amante)

Perché so che l’hai già fatto in passato

Amante facile, ah, ah, ah (facile, facile amante)

Amante facile, ah, ah, ah (Amante facile)

[Ponte: Ellie Goulding]

Questo è andato troppo lontano e troppo profondo, non riesco a dormire

Sono ancora stupidamente innamorata di te

Proprio come tutte le altre ragazze

Hai promesso

Non riesco a smettere di credere che tu mi voglia

E tu sei stupidamente innamorato

Ma non lo sei

Così provo a fare un tentativo



[Ritornello: Ellie Goulding]

Amante facile, oh (Ah, ah, ah)

Mantieni la calma con me

Non essere crudele con me (Ah, ah, ah)

Perché so che l’hai già fatto in passato

Amante facile (Ah, ah, ah)

Mantieni la calma con me

Dammi tutto (Ah, ah, ah)

Perché so che l’hai già fatto prima

[Post-Ritornello: Ellie Goulding]

Amante facile, ah, ah, ah (Amante facile, facile)

Amante facile, ah, ah, ah (Facile, facile amante)

Perché so che l’hai già fatto in passato

Amante facile, ah, ah, ah

Amante facile, ah, ah, ah.

Cosa pensate di questo brano? Ditecelo nei commenti qui sotto!