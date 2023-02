Ellie Goulding è una cantante del Regno Unito classe 1986. Nonostante la giovane età, è attiva già da dodici anni ed ha alle spalle una carriera degna di nota che l’ha portata a vincere diversi premi e ad ottenere svariati riconoscimenti. Il successo mondiale, soprattutto, lo ha raggiunto nel 2015 quando è stata scelta per far parte della colonna sonora del film di successo Cinquanta sfumature di grigio con il suo singolo Love Me Like You Do.

Voce di brani come Still Falling For You, Lights, Hate Me, Burn, Easy Lover fino ad All by Myself continua ad essere molto amata e seguita non solo dal suo pubblico. Ed oggi Ellie Goulding torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Like a Saviour che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita di Higher Than Heaven, il suo quinto album in studio atteso per il 24 marzo.

Il significato di Like a Saviour

Like a Saviour, il nuovo singolo di Ellie Goulding, è un brano pop tipico delle sonorità della cantante. La vera protagonista è l’energia. Il brano ci racconta di una giovane donna riconoscente che apprezza la persona che le ha dato una mano per uscire dall’oscurità in cui si trovava. La persona che l’ha aiutata viene definita il suo salvatore ed è colui che riesce a renderla felice ed a farla stare bene. Alla fine l’amore prevale con la ragazza che viene colpita dalla freccia di Cupido: con lui si sente così sicura che può lasciare andare tutte le sue insicurezze ed è pronta a lasciarsi andare, ad “annegare” con lui. È stato pubblicato anche il video ufficiale che attira l’attenzione, diretto da Joe Connor con le coreografie di Daniel Alwell, perché troviamo Ellie Goulding, insieme a dei ballerini, mentre si esibiscono in un deserto.

Primo piano della cantante Ellie Goulding

Nel frattempo, però i fan di Ellie Goulding attendono con ansia la sua nuova collaborazione con Calvin Harris. I due hanno già duettato sulle note di I Need Your Love ed Outside. Ed hanno pubblicato uno scatto sui loro profili Instagram dove hanno annunciato: “Tornati in studio! È ora del terzo capitolo della nostra trilogia di canzoni esplosive”. Ed inutile dirlo, i loro fan non vedono l’ora.

E tu sei un fan di Ellie Goulding? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo brano Like a Saviour? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione Like a Saviour

Dormire con la mia ombra

Cercando di trovare la mia fede nel domani

Stanco di aggrapparmi ai ricordi

Di come sanguinavo per amore

Mi sono stancato della battaglia

Mi sono dato un cuore di metallo

Invocando qualcuno che mi salvasse

Poi hai danzato nella mia vita

Belle visioni mi vengono incontro

E rimangono per sempre

Sensazioni elettriche mi fanno sognare

Non voglio lasciarti andare, oh-woah, oh-woah

Girare nella tua luce di stelle

Hai il potere di alleviare la mia mente

Mi stai conducendo fuori dall’oscurità

Come un salvatore

Brillando nella mia anima, oh-woah, oh-woah

Come un salvatore

Fuori dal buio

Come un salvatore

Fuori dal buio

Colpito dalla tua freccia

Improvvisamente, sento di poter lasciare andare

Di tutte le insicurezze che mi opprimono

Ora sono pronto ad annegare in te, in te

Mi vengono in mente bellissime visioni

E rimangono per sempre

Sensazioni elettriche mi fanno sognare

Non voglio lasciarti andare, oh-woah, oh-woah

Girare nella tua luce stellare

Hai il potere di alleviare la mia mente

Mi stai conducendo fuori dall’oscurità

Come un salvatore

Che brilla nella mia anima, oh-woah, oh-woah

Ruotando nella tua luce di stelle

Hai il potere di cambiare la mia vita

Mi stai conducendo fuori dall’oscurità

Come un salvatore (Come un salvatore)

Brillando nella mia anima, oh-woah, oh-woah

Come un salvatore (Come un salvatore)

Fuori dal buio (Out of saviour)

Come un salvatore

Fuori dal buio (Oh, fuori dal buio)

Stavo girando alla luce delle tue stelle

Hai il potere di alleviare la mia mente

Mi hai portato fuori dal buio

Vivi un salvatore

Splendendo nella mia anima, oh-woah, oh-woah

Fissando la tua luce stellare

Hai il potere di cambiare la mia vita

Mi stai conducendo fuori dall’oscurità (You’re leading me out of the dark)

Come un salvatore (Come un salvatore)

Splendendo nella mia anima, oh-woah, oh-woah

Come un salvatore (Come un salvatore)

Fuori dal buio (Fuori dal buio)

Come un salvatore (Come un salvatore)

Fuori dal buio (Oh, fuori dal buio)