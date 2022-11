Ellie Goulding è una cantante del Regno Unito classe 1986. Nonostante la giovane età, è attiva già da dodici anni ed ha alle spalle una carriera degna di nota che l’ha portata a vincere diversi premi e ad ottenere svariati riconoscimenti. Il successo mondiale, soprattutto, lo ha raggiunto nel 2015 quando è stata scelta per far parte della colonna sonora del film di successo Cinquanta sfumature di grigio con il suo singolo Love Me Like You Do.

Voce di brani come Still Falling For You, Lights, Hate Me, Burn, Easy Lover fino ad All by Myself continua ad essere molto amata e seguita non solo dal suo pubblico. Ed oggi Ellie Goulding torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 4 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Let It Die che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita di Higher Than Heaven, suo quinto e nuovo album in studio la cui uscita è attesa per il 3 febbraio 2023. La canzone è stata scritta interamente da Ellie Goulding e si tratta dell’unica traccia del nuovo album che la vede come unica autrice.

La cantante Ellie Goulding

Il significato di Let It Die

Let It Die, il nuovo singolo di Ellie Goulding, parla di una storia d’amore che, però, va oltre il suo semplice stato relazionale con la persona che finisce per dedicarsi giorno e notte alla persona amata fino a farla diventare quasi un’ossessione e, soprattutto, lasciando perdere se stessi. Il tutto, ovviamente, diventa dannoso e tossico perché si sa che se l’amore diventa troppo intenso ed urgente si finisce sempre per avere problemi e la propria vita passa in secondo piano.

E tu sei un fan di Ellie Goulding? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Let It Die? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione Let It Die

Tossicità che scivola al mio flusso sanguigno

Do troppo, mi succhi la vita

Riempi la mia tazza per berviti in qualcun altro

E mi biasimo

E ho fatto un sogno che eravamo perfetti l’uno per l’altro

Così malato, drivin ‘attraverso i sobborghi

Stiamo andando oltre

E sento una voce

E mi dice

Quando hai perso la luce dietro gli occhi?

Dimmi perché quando non ci sono più lacrime da piangere

E stai tenendo d’amore per la vita

Penso che sia ora di lasciarlo morire

(Lascia che muoia, lascia che muoia)

(Lascia che muoia, lascia che muoia)

Se perdi te stesso (lascia che muoia)

Puoi andartene (lasciarlo morire)

(Penso che sia tempo)

Quando hai perso la luce dietro gli occhi? (Dietro i tuoi occhi)

Dimmi perché quando non ci sono più lacrime da piangere

E stai tenendo d’amore per la vita

Penso che sia ora di lasciarlo morire

Non alto per questo, il tuo cuore ha raggiunto il suo limite

Un contraffatto e ora le luci diminuiscono

Non tornerò indietro, girando sotto il tuo incantesimo

Su una giostra, oh

Ho fatto un sogno che eravamo uno sforzo bellissimo

Tramonto che guida attraverso i sobborghi

Ma non andiamo oltre

Poi sento una voce (sento una voce)

E mi sta chiedendo (e mi sta chiedendo, sì)

Quando hai perso la luce dietro gli occhi? (Quando hai perso, dietro i tuoi occhi)

Dimmi perché quando non ci sono più lacrime da piangere (oh)

E stai tenendo d’amore per la vita

Penso che sia ora di lasciarlo morire

(Quando ti tieni amore per la vita, lascia che muoia, lascia che muoia)

(Quando ti tieni amore per la vita, lascia che muoia, lascia che muoia)

Se perdi te stesso (lascia che muoia)

Puoi andartene (lasciarlo morire)

Lo lasci morire, lasci morire

Quando hai perso la luce dietro gli occhi? (Dietro i tuoi occhi)

Dimmi perché quando non ci sono più lacrime da piangere

E stai tenendo d’amore per la vita

Penso che sia ora di lasciarlo morire