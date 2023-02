Indice show “Due” significato e testo

Terzo anno in gara per Elodie al Festival di Sanremo, nuova canzone che proviene dritta dal cuore e si incentra sul sentimento più antico e talvolta doloroso del mondo: l’amore.

Stiamo parlando di “Due“, un brano veloce e sentito che si sposa perfettamente con le intense tonalità della voce di Elodie, in grado di esprimere energia ed empatia sin dal primo ascolto.

Ma la partecipazione a Sanremo rappresenta solo l’inizio di un anno che si rivela molto produttivo per la giovane cantante: oggi, 10 febbraio, esce infatti il suo nuovo album, intitolato “Ok. Respira“, al quale ha lavorato per ben due anni, mentre il 20 dello stesso mese approderà su Prime video la docu-serie a lei dedicata “Sento ancora la vertigine“.

Proseguendo verso il periodo primaverile, poi, non possiamo evitare di citare il suo concerto in programma per il 12 maggio presso il Forum di Assago.

“Due” significato e testo

In “Due“, Elodie racconta una brutta delusione d’amore che l’ha riguardata da molto vicino e che le ha lasciato un profondo segno nell’anima, una di quelle cicatrici che per quanto si affievoliscano con il trascorrere del tempo alla fine sono sempre lì, pronte a seguirti per ricordarti in ogni occasione quanto è facile soffrire (semi cit. tratta dai primi episodi della serie “The vampire diaries“, sono onesta).

Questo brano non riporta però soltanto il dolore provato da Elodie stessa, in quanto è stato scritto insieme a Federica Abbate, in un momento in cui anche lei (come sostenuto da Elodie) stava provando le sue medesime sensazioni negative.

“Due” è dunque un brano malinconico che porta a riflettere su tutto ciò che caratterizza una storia d’amore che non era ciò che ci si aspettava, che delude per l’appunto, e che è costellata da telefonate interrotte, paure riversate sul partner e litigi senza fine.

Ecco qui di seguito il testo completo della canzone.

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Solamente tu

Una coltellata ogni parola

Solamente io

Nei discorsi sulla bocca della gente

Forse è vero, è tardi adesso

Ma lo rifarei lo stesso

Con gli stessi errori, lo rifarei

Che se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Ah

Sei il vino che mi ubriaca

La mia nota stonata

Parolacce sotto casa

In questa notte amara

Dagli occhi cade il Niagara

Mi accorgo ancora di te

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due.