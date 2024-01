Dopo le polemiche per il concerto di Teramo previsto per l’1 Gennaio, spunta un video registrato da Elodie in Egitto. La star italiana del pop, infatti, nelle scorse ore è stata bersaglio di una bufera social e per questo ha scelto di rompere il silenzio.

Dal video si capisce che Elodie si trova in Egitto, come riportato anche da La7 e come si vede nelle storie Instagram dove compaiono un video e un’immagine che rompono il silenzio dopo la nota con la quale comunicava l’annullamento del concerto a Teramo.

Elodie però continua ad avere problemi con la voce nonostante stia passando le vacanze insieme al suo nuovo fidanzato Andrea Iannone dopo la fine della sua storia d’amore con il reppar Marracash.

Le polemiche su Elodie in Egitto

Dopo l’annullamento del concerto programmato a Teramo il 1° Gennaio 2024, Elodie aveva rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute e aveva spiegato che “i medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposo forzato”. Ancora, la giovane artista, aveva riferito che da tempo il suo fisico gli mandava dei segnali e che ora quindi avrebbe dovuto fermarsi. Infatti oltre ad una brutta influenza e tosse la cantante avrebbe anche un importante tracheite, come diagnosticato dai medici che l’hanno seguita.

Nelle ore successive alcune foto e indiscrezioni la collocavano all’aeroporto di Hurgada, in Egitto, con tanto di inviti a “inventare una scusa più plausibile”.

A quanto pare però. i problemi di salute non erano affatto una scusa e con quel filo di voce Elodie tenta di farlo comprendere a tutti i suoi follower. A malapena la star del pop riesce a dire: “Ho detto… eh, ho capito ma…”, per poi scoppiare a ridere.

Sul video appone la scritta: “Piano piano mi riprendo. Buon anno in ritardo”.

