Elodie, cantante di Roma classe 1990, e Marracash, rapper di Nicosia classe 1979. I due si sono innamorati nel 2019 mentre collaboravano sulle note della famosa canzone Margarita.

Un amore cresciuto giorno dopo giorno, nonostante la differenza d’età. Con i due sempre uniti sia sui social network che agli eventi mondani. Per questo, il primo campanello d’allarme è scattato ai fan quando i due hanno smesso di pubblicare foto di coppia sui loro profili social. Per la precisione, è da giugno che i due non compaiono insieme nel mondo virtuale. Solo poco tempo fa, Elodie aveva ammesso che la loro relazione si basava su alti e bassi, ma che nonostante tutto era un amore stimolante con Marracash che rappresentava la la parte razionale della coppia, mentre la ragazza la parte più leggera. Tuttavia, Elodie non si sente ancora pronta per avere dei figli. Certo, le piacerebbe molto diventare mamma, ma al momento non si sente all’altezza del ruolo e preferisce aspettare.

Elodie

Eppure sembrerebbe che la storia d’amore tra Elodie e Marracash sia giunta al capolinea proprio per una decisione della giovane cantante. Dopo aver condotto Le Iene, Elodie è sempre più sulla cresta dell’onda e di recente è stata vista in compagnia di Davide Rossi, modello e marketing manager di Armani. Stando a quanto afferma il settimanale Chi, i due avrebbero passato il pomeriggio insieme a casa di lei e poi vi sono tornati dopo aver cenato con Mahmood. Ovviamente per il momento si tratta solo di rumors che non sono stati, però, ne confermati ne smentiti dai diretti interessati. D’altronde Marracash è da una decina di giorni che è in silenzio sui social network, mentre Elodie al momento si trova a Parigi in compagnia di amici.

E tu cosa ne pensi? Secondo te Elodie e Marracash si sono davvero lasciati? Ti aspettiamo nei commenti!