“Elvis”, il film sulla leggenda del rock and roll Elvis Presley, è pronto per essere presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes.

La pellicola dovrebbe uscire il 24 Giugno ma secondo la rivista Variety, potrebbe essere presentato il 17 Maggio alla serata iniziale della 75ª edizione del Festival Di Cannes.

Va ricordato che, la selezione ufficiale dei film in gara al Festival, sarà svelata in conferenza stampa a Parigi nella seconda o terza settimana di Aprile.

“Elvis” è diretto dal regista australiano Baz Luhrmann, famoso per “Il grande Gatsby” con Leonardo Di Caprio.

Nel cast, oltre ad Austin Butler, che interpreta il “Re” del rock ci sono anche il Premio Oscar Tom Hanks nei panni del manager di Presley, Olivia Dejonge e Natasha Bassett.

La trama del film Elvis

“Elvis” racconta la parabola ascendente del fenomeno del rock che tutti conosciamo.

Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, vista attraverso il complicato rapporto con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. Racconta la sua crescita sia personale che artistica e il percorso, non facile, per diventare una celebrità.

La storia approfondisce le complesse dinamiche che legano Presley a Parker durante tutta la sua carriera di oltre 20 anni, dagli inizi fino alla conquista della fama, quando Presley raggiunge un livello di celebrità senza precedenti.

Il tutto è incorniciato da un panorama culturale in piena evoluzione che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al boom economico degli anni seguenti.

Al centro di questo viaggio c’è una delle persone più importanti e influenti nella vita di Elvis, la moglie, Priscilla Presley, con cui rimase sposato fino al 1973.

Baz Luhrmann racconta così l’esordio, l’ascesa, la consacrazione e la fama di un grande artista che è diventato una leggenda che ancora oggi si fa fatica ad eguagliare.

Guarderai questo film? Racconta la tua opinione nei commenti.