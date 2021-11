Sex and the City ed Emily in Paris: entrambi molto amati dal pubblico, sono davvero poche le persone che non hanno visto almeno una puntata delle due serie televisive. Il primo ha accompagnato l’adolescenza di molti di noi diventando un must degli anni Duemila, mentre il secondo è una new entry dello scorso anno.

In entrambi i casi i protagonisti sono la moda, il lusso, la bella vita, gli eventi glamour ed è impossibile non sognare guardando queste serie tv con le belle ragazze pronte a mettersi in gioco sia nella vita di tutti i giorni sia nella vita privata. Hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico con ben due novità in arrivo. Da una parte And Just Like That.. ovvero il revival di Sex and the City su HBO e dall’altra parte la seconda stagione di Emily in Paris su Netflix. Inutile dirlo, entrambi sono attesi con ansia.

Il cast di Sex and the city

Tuttavia non sono passati inosservati i rumors dell’ultimo periodo, ovvero le critiche dei fan più appassionati di Sex and the City che affermano come Emily in Paris sia solo una copia della loro serie tv preferita, ovviamente in chiave più moderna ed attuale. Un tema che ancora oggi fa molto discutere, è sufficiente fare un giro sui social network per vedere che il pubblico è diviso in due anche se non mancano gli appassionati di entrambi i lavori. A questo punto, anche Lily Collins ha voluto dire la sua e difendere la sua Emily in Paris dicendo che non imita in nessun modo la vita di Carrie anche se non ha problemi ad ammettere che probabilmente Emily, da adolescente, aveva in camera i poster di Carrie appesi al muro e sognava una vita come la sua. Quindi anche Emily è cresciuta, come molti noi, con il mito della bella Carrie.

Le affermazioni di Lily Collins saranno sufficienti per porre fine alla questione? Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa succederà, come verranno interpretate le parole dell’attrice inglese. Inoltre, aspettiamo con ansia il revival di Sex and the City e la seconda stagione di Emily in Paris che, stando a quanto afferma lo showrunner, sarà ancora meglio della prima e conosceremo ancora meglio Emily sia nell’ambito lavorativo, ma anche in quello della sua vita privata tra amicizie ed amori.

E tu cosa ne pensi? Sei del team Sex and the City o del team Emily in Paris? Oppure concordi con Lily Collins ed ami entrambe le serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!