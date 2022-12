Emily in Paris è una serie tv creata da Darren Star che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020. All’attivo ha due stagioni con venti episodi, tuttavia manca sempre meno al 21 dicembre, giorno in cui Emily in Paris tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione composta da dieci nuovi episodi e che, ovviamente, non sarà il capitolo finale poiché la serie tv è già stata confermata dalla piattaforma di streaming anche per una quarta stagione.

Emily in Paris è un titolo che ha avuto grande successo e che ha appassionato il pubblico sia per la storia di Emily Cooper che lascia gli Stati Uniti per motivi di lavoro e si ritrova nella capitale della Francia dove vive momenti magici tra amore ed amicizia sia per la parte estetica con i look di Emily che sono sempre fashion e di ispirazione per le ragazze. Ed i telespettatori non vedono l’ora di scoprire le sorprese che ci riserverà il nuovo capitolo dove ovviamente sarà sempre Lily Collins a vestire i panni della protagonista, ma non mancheranno delle new entry. Nel frattempo, Netflix ha reso pubblico il trailer ufficiale della terza stagione di Emily in Paris che ci rivela cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo capitolo in arrivo. Ovviamente, la cosa che si nota a primo impatto sono i look che Emily, anche in questa stagione, è pronta a sfoggiare per fare breccia nei cuori delle ragazze.

Lily Collins in Emily in Paris

Dal trailer emergono diverse cose, ma se non vuoi spoiler non proseguire nella lettura dell’articolo. Emily si trova ad un bivio sia per la sua vita professionale sia per la sua vita privata. Nella vita sentimentale non sa se seguire il suo fidanzato Alfie a Londra o se restare in Francia con la speranza che con Gabriel le cose possano andare per il meglio. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, la sua ex datrice di lavoro Sylvie le chiede di lasciare il suo attuale lavoro e di passare ad una nuova società di marketing con lei. La ragazza, infatti, mentre si confida con l’amica Mindy afferma che: “Per tutta la vita sono stata razionale, ho preso una decisione sentimentale e mi si è ritorta contro”. Mindy le chiede se si riferisce al lavoro o a Gabriel, ma la protagonista stupisce e risponde semplicemente “Parigi”. Che si sia pentita di aver lasciato gli Stati Uniti? Il tema centrale in Emily in Paris 3 sarà proprio la scelta tanto che Emily si chiede: “Non scegliere è comunque scegliere? Non scegliere ha delle conseguenze perciò è una scelta. Ma come sappiamo che è quella giusta?”. Emily lascerà Parigi per trasferirsi a Londra? Sembra davvero difficile visto che la serie tv è ambientata nella capitale francese ed, a tal proposito, Lily Collins ha rivelato:

“La mia speranza per Emily in questa stagione è che continui il suo viaggio all’interno della cultura francese. Per imparare di più la lingua, per diventare ancora più sicura di sé, per divertirsi, come sempre. Continuare a diventare più forte nell’ambiente di lavoro. E a trovare la sua voce”.

Tuttavia, non sappiamo ancora cosa ci riserverà questa terza stagione, ma una cosa è certa: non saranno scelte definitive visto che un nuovo capitolo attende Emily. I fan non vedono l’ora di vedere Emily in Paris 3 e sui social nascono le prime ipotesi, quella che ha preso più piede ed in cui sperano tutti è che Emily possa finalmente coronare il suo amore con Gabriel una volta per tutte con l’amore destinato a trionfare e si sa che, quando c’è l’amore, tutto il resto passa in secondo piano.

E tu sei un fan di Emily in Paris? Secondo te cosa succederà nella terza stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!