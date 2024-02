Eminem è un rapper del Missouri classe 1972. Senza ombra di dubbio rappresenta uno degli esponenti del mondo hip hop più amati e conosciuti a livello mondiale da sempre. Voce di brani come The Real Slim Shady, Love Yourself, Without Me, Love the Way You Lie fino a Bumpe Heads e Big Weenie per citarne alcuni.

Ed ora è pronto per un nuovo ruolo nella sua vita professionale, ovvero quello di co-produttore. A darne la notizia è stato Variety che ci rivela come il rapper sia al lavoro per un progetto cinematografico importante che prenderà il titolo di Stans. Un documentario che ci aprirà le porte su un mondo nuovo, ovvero quello del rapporto tra l’artista con i suoi fan. Stans, infatti, ci riporta alla mente il suo singolo di successo Stan (uscito nel 2000) che racconta di un fan un po’ troppo esagerato e sarà proprio questo l’argomento centrale del documentario in arrivo. D’altronde Eminem in una carriera come la sua ne ha viste di tutti i colori e spesso si è trovato anche in situazioni difficili o di pericolo. Stans viene descritto come:

“Un viaggio rivelatore, tagliente, ma anche incredibilmente personale nel mondo del super fandom e che viene raccontato tramite la lente di uno degli artisti più famosi e duraturi nel mondo, ovvero Eminem. Stans rappresenta l’opportunità di girare la telecamera e chiedere al pubblico cosa significhi essere fan ed anche, in alcuni casi, fan fanatici di un artista. Si tratta di uno studio sulla relazione tra la fanbase e l’artista attraverso l’obiettivo di una delle canzoni più affascinanti di Eminem e di uno degli intrattenitori più importanti del mondo”.

Eminem

Stans sarà diretto da Steven Leckar e sarà distribuito dalla Shady Films, la casa di produzione dello stesso Eminem con l’aiuto di Diga Studios e di Hill District Media. Non ci è ancora dato sapere quando il progetto vedrà la luce, ma se tutto va per il verso giusto il documentario dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo entro la fine dell’anno per poi arrivare, magari, su una delle tante piattaforme di streaming che sono in lotta tra loro per ottenerlo. Si sa che i documentari sono uno dei generi più amati dal pubblico e questa è un’occasione troppo ghiotta per lasciare che Stans resti solo nei cinema.

Il singolo Stan di Eminem ha avuto talmente tanto successo che, dal 2019, la parola stan è entrata a far parte del dizionario per definire i fan ossessionati dai loro idoli. Il brano, che ha ottenuto ben quattro dischi di platino, racconta di Stanley, un ragazzo ossessionato da Eminem che cerca sue continue attenzioni scrivendo lettere, aspettandolo dopo i concerti ed imitandolo fino ad arrivare ad ignorare la fidanzata (la cantante Dido nel videoclip) per poi chiuderla nel bagagliaio della macchina, mentre lei era incinta, fino alla caduta da un ponte con la macchina. Un brano ed un video che fanno davvero emozionare. Inutile dirlo, c’è grande attesa intorno a questo documentario perché tratterà un tema molto importante e spesso sottovalutato nonostante, spesso, si arrivi al patologico.

E tu cosa ne pensi dell’arrivo del documentario Stans? Si tratta di un genere di documentario che ti interessa? Ti aspettiamo nei commenti!