Eminem ha annunciato un nuovo singolo chiamato “Houdini” in una chiamata FaceTime con il mago David Blaine.

Oggi 29 maggio, Marshall Mathers ha infatti pubblicato un video di 49 secondi in cui videochiama Blaine per chiedergli il suo “aiuto con qualcosa”. Quando il mago è d’accordo, Mathers gli dice che è “il più grande che abbia mai fatto una cosa del genere”.

Blaine risponde: “Dovremmo fare qualcosa insieme una volta.” Eminem continua: “Quindi quello che mi chiedevo è: fino a che punto possiamo spingerci con questa magia? Tipo, possiamo fare un’acrobazia o qualcosa del genere?”

Il mago poi beve del vino e inizia a mangiare il bicchiere. Eminem aggiunge: “Bene, come ultimo trucco, farò sparire la mia carriera”.

Alla fine del teaser, sullo schermo appare il titolo “Houdini” insieme alla data “5.31.24” a conferma che la canzone uscirà questo venerdì. Un breve frammento strumentale fa da colonna sonora ai momenti finali.

Eminem “Houdini”: quest’estate il nuovo album

Sembra che “Houdini” sia stato ispirato da Harry Houdini che, come Blaine, era un artista della fuga, un illusionista e uno stuntman. Iniziò la sua carriera magica nel 1891 e morì nel 1926.

“The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)” seguirà “Music To Be Murdered By” del 2020 . Il disco dovrebbe arrivare poi quest’estate, ma non si conosce ancora una data di uscita precisa.

All’inizio di questo mese, Eminem ha pubblicato anche un falso necrologio di Slim Shady su un giornale di Detroit per anticipare il suo prossimo LP. I fan più attenti hanno poi notato che un indizio sembrava essere nascosto nell’elogio funebre e hanno ipotizzato che la strana punteggiatura nel sottotitolo che diceva “Fans ‘Will Never Forget’ Controversial Rapper” potrebbe essere il titolo di uno dei brani.

