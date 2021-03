Sembra proprio vero che tutto quello che tocca The Crown si trasforma in oro: l’attrice Emma Corrin, che interpreta Diana nella pluripremiata serie Netflix sulle vicende legate alla corona inglese, vestirà i panni di un’altra donna dell’alta società in L’amante di Chatterley. Dopo il Golden Globe appena conquistato, un’altra conferma della sua incredibile ascesa.

L’amante di Lady Chatterley, la trama

L’amante di Lady Chatterley – in cui reciterà Emma Corrin – è tratto da un romanzo del primo Novecento di David Harbert Lawrence, che suscitò grande scalpore quando venne pubblicato. Anche se oggi siamo abituati a ben altri standard, la storia della giovane donna che trovava consolazione e appagamento tra le braccia del guardiacaccia della tenuta estiva del marito, a suo tempo suscitò un enorme scandalo. Il romanzo venne quindi censurato, essendo pieno di riferimenti sessuali molto espliciti. La trama segue la maturazione sessuale della protagonista Constance, che si allontana progressivamente dal marito – un nobile paralizzato dalla vita in giù e quindi impotente – per iniziare una relazione con un uomo di una classe sociale inferiore, che ha però molto di più da offrire in termini di sensualità e calore umano.

Il film sarà diretto da Laure de Clermont-Tonnerre, a confermare la presenza sempre più massiccia delle donne anche dietro la macchina da presa.

Dove vedremo Emma Corrin prossimamente

Emma Corrin mentre interpreta Diana in The Crown.

Dopo la vittoria ai Golden Globe 2021 che ne conferma le doti attoriali e la fa salire di livello in quanto a popolarità, nel futuro di Emma Corrin ci sono altri progetti in attesa, oltre a L’amante di Lady Chatterley. Il più atteso è forse quello che la vedrà recitare accanto ad Harry Styles nel film Amazon My Policeman, una storia d’amore queer ambientata negli anni cinquanta. Per il momento non sappiamo chi sarà l’altra co-star maschile, ma per adesso il cast promette bene.

