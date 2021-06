Un nuovo brano inedito per Emma Marrone, che insieme a Loredana Bertè, ci presenta da oggi la canzone Che Sogno Incredibile, una ballad allegra e ritmata che arriva subito al cuore.

La canzone apre le porte all’album Best of ME, progetto al quale Emma lavora da tempo e che uscirà per festeggiare i 10 anni della sua carriera di cantate, dalla vittoria al talent Amici di Maria De Filippi, ad oggi.

Il significato della canzone Che Sogno Incredibile

In un certo modo Che Sogno Incredibile parla proprio di Emma, di un pazzo della sua storia e, come ha voluto sottolineare proprio la cantante:

Questo non è un classico pezzo estivo! Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia! Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè, La mia mamma rock!!! Emma Marrone

Insomma, Emma più che a lanciare il classico brano estivo, è pronta a festeggiare la sua vita e la sua carriera, e lo fa insieme alla grande Loredana Bertè che è a storia della musica italiana.

Ecco cosa ha raccontato Emma del suo prossimo album Best of ME:

Best of ME. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia Brown Crew. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori. Emma

Il testo di Che Sogno Incredibile

Questa volta te lo leggo negli occhi

mentre una canzone scende le scale

ci guardiamo come non fanno gli altri

e ci piace se la notte rimane come un velo di seta

sulla pelle che somiglia alla creta

e io spero che nessuno ci veda

niente male per due come noi

che neanche stanno insieme

E se ti dico una bugia tu non ridere

non dimenticare mai, non mi uccidere

per trovarti girerei mille isole

solo per sfiorarti ancora

Che sogno incredibile i tuoi occhi

misteriosi come quei sospiri sulle labbra

portati via dal vento

stasera chissà dove sei

faccio a pugni coi pensieri miei

guardo il mare poi un po’ mi ci perdo

e allora che sogno incredibile i tuoi occhi

Questa volta forse ne usciamo a pezzi

ci insultiamo in un messaggio vocale

tanto poi torniamo sui nostri passi

e scappiamo dallo stesso locale

dall’uscita sul retro

la luce passa dalla porta di vetro

restiamo al buio eppure ancora ti vedo

niente male per due come noi

che neanche stanno insieme

Che sogno incredibile i tuoi occhi

misteriosi come quei sospiri sulle labbra

portati via dal vento

stasera chissà dove sei

faccio a pugni coi pensieri miei

guardo il mare poi un po’ mi ci perdo

Mal di testa oggi ne so dall’autoradio segna l’ora

questa notte siamo solamente noi per strada

e non dire che sono stata sempre io a decidere

l’amore porta guai solo ghiaccio niente lime

sempre tutto da rifare come te nessuno mai

non dimenticare mai, non mi uccidere

se ti dico una bugia tu non ridere

Che sogno incredibile i tuoi occhi

misteriosi come quei sospiri sulle labbra

portati via dal vento

stasera chissà dove sei

faccio a pugni coi pensieri miei

guardo il mare poi un po’ mi ci perdo

e allora che sogno incredibile i tuoi occhi

e allora che sogno incredibile i tuoi occhi

che sogno incredibile i tuoi occhi