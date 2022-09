Questa notte sono andati in scena gli Emmy Awards 2022, ovvero la premiazione ai programmi televisivi più importanti di tutta l’America che è giunta alla sua 73esima edizione. Dopo uno stop dovuto al Covid, con l’ultima edizione andata in scena nel 2019, si è finalmente tornati a respirare un po’ di normalità ed è stata l’occasione giusta per commentare i look delle star che hanno sfilato sul red carpet del Microsoft Theatre di Los Angeles.

In questo periodo stiamo vivendo un evento dietro l’altro: dopo il Festival del Cinema di Venezia e la New York Fashion Week ora tocca agli Emmy Awards e per gli appassionati della moda non c’è nulla di più interessante poiché possono ammirare, vedere le ultime tendenze e dire la loro. Una cosa è certa, la parola d’ordine che accomuna tutte le star presenti agli Emmy Awards è solo una: brillare il più possibile. Primo posto per l’abito più bello va a Zendaya che ha sfoggiato un maxi vestito total black ed elegante con scollo a cuore ed una gonna da principessa con tanto di strascico della maison Valentino (di cui è testimonial). Raso nero lucido richiamato dalla fascia che aveva tra i capelli, mentre i gioielli erano di Bulgari: una vera e propria icona fashion. Al secondo posto troviamo Selena Gomez: elegante e raffinata come solo lei sa essere con un abito bianco firmato Celine con scollo all’americana e gonna lunga fino alla caviglia, un look minimal, ma di forte impatto. Gradino più basso del podio per Christina Ricci che ha indossato un abito argento ed oro effetto metallico di Fendi Couture con scollo a canotta. Quarto posto, invece, per Rosario Dawson con un look firmato Christian Siriano color cipria che ci porta indietro negli anni, alle dive del passato, con le spalle scoperte e la pochette in mano, un abito lungo che copre le scarpe rendendola ancora più elegante, il tutto contornato dal suo sorriso che non manca mai.

Christina Ricci Rosario Dawson Selena Gomez

Abbiamo visto i look promossi ed ora è arrivato il momento tanto temuto, ovvero quello dei bocciati. Ovviamente bocciati non perché non siano piaciuti i look o per altri motivi, ma semplicemente perché da queste dive ci si aspettava di più per una sfilata sul red carpet. Non ha certo brillato Ho – Yeon Jung che, in Louis Vuitton, ha lasciato intravedere la gamba da uno spacco degno di nota con sandali neri con tacco basso ed una miniborsa. Kerry Washington in Elie Saab ha azzeccato il look con un vero e proprio abito da cerimonia che poteva essere perfetto per l’occasione, ma purtroppo l’attrice ha rovinato il tutto indossando delle calze velate e nere, una scelta non apprezzata dagli amanti della moda. Infine, Sandra Oh che ha sfoggiato un tailleur mannish di Rodarte, ma non è piaciuta la scelta del colore viola che, come sappiamo, non sempre va d’accordo con il mondo dello spettacolo: lei splendida come al solito, ma poteva osare di più e scegliere un colore diverso piuttosto che un abito ricco di paillettes viola.

Ho Yeon Jung Kerry Washington Sandra Oh

E tu hai seguito gli Emmy Awards la scorsa notte? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale invece di meno? Ti aspettiamo nei commenti!