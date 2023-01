Encanto è un film di animazione che ha fatto il suo debutto nel 2021, diretto da Byron Howard e da Jared Bush.

Nel giro di poco tempo, Encanto è riuscito ad ottenere un ottimo riscontro da parte della critica e da parte anche del pubblico. Nonostante sia uscito nel pieno periodo della pandemia, ha ottenuto un grande successo grazie anche alla decisione di renderlo disponibile sulla piattaforma di streaming Disney +. Si tratta del 60esimo classico della Disney ed ha vinto premi come Oscar al miglior film d’animazione, il Golden Globe per il migliore film d’animazione ed il BAFTA come miglior film d’animazione nel 2022. E visto l’ottimo successo, sono pronti per tornare con un sequel ed ora iniziano ad arrivare le prime notizie ufficiali. Ma facciamo un passo indietro per chi non conosce Encanto. Protagonista è la famiglia Madrigal, una famiglia colombiana dove ogni membro ha un potere magico ad eccezione di Mirabel, la più giovane della famiglia e protagonista del film che, purtroppo, non possiede nessun potere magico e per questo motivo inizia un viaggio alla scoperta dei misteri nascosti sulla storia della sua famiglia.

I protagonisti di Encanto

A tal proposito, il regista Jared Bush ha risposto ad alcune domande che gli sono arrivate sul suo profilo Twitter ed ha rivelato come la famiglia Madrigal, nel sequel di Encanto, potrebbe diventare ancora più grande. Infatti, gli è stato chiesto se ci sono alcuni membri della famiglia che i fan non hanno ancora avuto la possibilità di vedere sullo schermo e Jared Bush non ha perso l’occasione per scherzare sul fatto che la matriarca dei Madrigal, ovvero Alma, potrebbe avere altri fratelli o sorelle. Al momento non ci sono date ufficiali sull’uscita del nuovo progetto di Encanto, ma i creativi responsabili sono ottimisti e sperano che tutto questo possa avvenire in breve tempo. Una cosa è certa: la famiglia Madrigal è composta già da 11 membri e se dovessero aggiungersi nuove persone potrebbero portare con sé nuove storie e nuovi intrighi in grado di affascinare il pubblico. D’altronde già in Encanto abbiamo visto come, nonostante gli 11 membri, siano riusciti a gestire bene il tutto.

E tu hai già visto Encanto? Ti piacerebbe assistere ad un sequel del film d’animazione con nuovi protagonisti? Ti aspettiamo nei commenti!