“Enea” di Pietro Castellitto è uno dei film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il regista, che nel 2020 nell’ambito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ha conquistato il Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura con “I predatori”, nel 2023 si presenta in gara con una pellicola il cui titolo è il nome del personaggio protagonista e, al tempo stesso, un vivo richiamo al mito dell’eroe dell’antichità, proiettato qui in una dimensione dalle tinte fosche.

Il film è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle e Luca Guadagnino per Frenesy. Una produzione The Apartment, Vision Distribution, Società del gruppo SKY e Frenesy, in collaborazione con SKY, Prime Video e Giovane film.

“Enea” di Pietro Castellitto: la trama

L’amicizia tra Enea, interpretato dallo stesso Pietro Castellitto, e Valentino, è sigillata dal desiderio di entrambi di vivere nell’avventura. Le vicende di Enea e Valentino infatti si muovono su uno scenario fatto di estrema decadenza, con l’attività di spaccio che rientra nella routine dei due giovani, vittime e al tempo stesso autori del mondo ferito che abitano.

In parallelo e, al tempo stesso, nella profondità dell’opera si muovono i meccanismi dei legami familiari, con la malinconia che caratterizza la personalità di un padre, il senso di sconfitta che tesse l’animo di una madre, e i problemi a scuola che scandiscono la quotidianità di un fratello.

Nel ruolo di Enea troviamo, come anticipato, proprio il regista e sceneggiatore dell’opera, ovvero Pietro Castellitto. Il suo esordio sul grande schermo risale al 2004, quando compare in “Non ti muovere”, film diretto dal padre Sergio Castellitto e tratto dal romanzo omonimo della madre Margaret Mazzantini. Tra le altre opere alle quali ha preso parte figurano “La profezia dell’armadillo” e “Rapiniamo il duce”, film del 2022 con la regia di Renato De Maria.

Nel cast di Enea di Pietro Castellitto, troviamo altri due componenti della famiglia Castellitto ovvero il padre del regista classe 1991, Sergio Castellitto e il fratello Cesare Castellitto. Sullo schermo anche Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese e Giorgio Montanini.

